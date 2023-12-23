https://ria.ru/20231223/intsident-1917704062.html

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 23.12.2023

Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило сообщение об инциденте у берегов Йемена в районе... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:55

2023-12-23T21:55

2023-12-23T21:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило сообщение об инциденте у берегов Йемена в районе Баб-эль-Мандебского пролива, ведется расследование. "UKMTO получило сообщение об инциденте в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива, в 45 морских милях (83,3 километра - ред.) к юго-западу от йеменского Салифа. Власти ведут расследование", - сообщается на сайте управления. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа UKMTO при ВМС Великобритании неоднократно сообщало об инцидентах у берегов Йемена. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло о готовности пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с Израилем.

https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, йемен, ансар алла