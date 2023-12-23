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Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями - РИА Новости, 23.12.2023
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11:40 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/infektsiya-1917631062.html
Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями
Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями - РИА Новости, 23.12.2023
Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями
Рост инфекций наблюдается в Турции, удвоилось число пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, пишет турецкое издание Medyatava. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:40
2023-12-23T11:40
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Рост инфекций наблюдается в Турции, удвоилось число пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, пишет турецкое издание Medyatava. "Больницы многих городов, особенно Стамбула, работают с большой нагрузкой. Граждане проходят лечение от инфекций верхних дыхательных путей. Службы скорой помощи почти переполнены, и 70% обращений - это случаи гриппа. Главный врач и специалист по инфекционным заболеваниям государственной больницы Текирдаг-Чорлу, доктор Мустафа Доган, заявил, что наблюдается рост числа инфекций верхних дыхательных путей, а количество пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, удвоилось", - пишет издание. По словам врача, количество обращений в отделение неотложной помощи, которое в предыдущие периоды составляло от 750 до 1000 в день, увеличилось до 1750-2000 тысяч. "В этом году мы сталкиваемся с более многочисленными факторами. Иными словами, к нам в больницу обращаются пациенты с вирусом гриппа, коронавирусом, аденовирусом, риновирусом и подобными инфекциями верхних дыхательных путей. Естественно, что человек, выздоровевший от инфекции, через некоторое время может быть подвержен воздействию другого возбудителя. Соответственно, течение заболеваний несколько затягивается. Мы можем столкнуться с длительной лихорадкой, пациенты могут вроде бы выздороветь, а потом прийти с повторной клинической картиной. Есть жалобы на боли в мышцах, суставах, слабость", - приводит издание слова врача.
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в мире, турция
В мире, Турция
Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями

Medyatava: число пациентов неотложной помощи в Турции выросло в два раза

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Рост инфекций наблюдается в Турции, удвоилось число пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, пишет турецкое издание Medyatava.
«
"Больницы многих городов, особенно Стамбула, работают с большой нагрузкой. Граждане проходят лечение от инфекций верхних дыхательных путей. Службы скорой помощи почти переполнены, и 70% обращений - это случаи гриппа. Главный врач и специалист по инфекционным заболеваниям государственной больницы Текирдаг-Чорлу, доктор Мустафа Доган, заявил, что наблюдается рост числа инфекций верхних дыхательных путей, а количество пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, удвоилось", - пишет издание.
По словам врача, количество обращений в отделение неотложной помощи, которое в предыдущие периоды составляло от 750 до 1000 в день, увеличилось до 1750-2000 тысяч.
"В этом году мы сталкиваемся с более многочисленными факторами. Иными словами, к нам в больницу обращаются пациенты с вирусом гриппа, коронавирусом, аденовирусом, риновирусом и подобными инфекциями верхних дыхательных путей. Естественно, что человек, выздоровевший от инфекции, через некоторое время может быть подвержен воздействию другого возбудителя. Соответственно, течение заболеваний несколько затягивается. Мы можем столкнуться с длительной лихорадкой, пациенты могут вроде бы выздороветь, а потом прийти с повторной клинической картиной. Есть жалобы на боли в мышцах, суставах, слабость", - приводит издание слова врача.
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