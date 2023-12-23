https://ria.ru/20231223/infektsiya-1917631062.html

Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями

Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями - РИА Новости, 23.12.2023

Турецкие СМИ сообщили о росте числа пациентов с инфекционными болезнями

Рост инфекций наблюдается в Турции, удвоилось число пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, пишет турецкое издание Medyatava. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:40

2023-12-23T11:40

2023-12-23T11:40

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Рост инфекций наблюдается в Турции, удвоилось число пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, пишет турецкое издание Medyatava. "Больницы многих городов, особенно Стамбула, работают с большой нагрузкой. Граждане проходят лечение от инфекций верхних дыхательных путей. Службы скорой помощи почти переполнены, и 70% обращений - это случаи гриппа. Главный врач и специалист по инфекционным заболеваниям государственной больницы Текирдаг-Чорлу, доктор Мустафа Доган, заявил, что наблюдается рост числа инфекций верхних дыхательных путей, а количество пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, удвоилось", - пишет издание. По словам врача, количество обращений в отделение неотложной помощи, которое в предыдущие периоды составляло от 750 до 1000 в день, увеличилось до 1750-2000 тысяч. "В этом году мы сталкиваемся с более многочисленными факторами. Иными словами, к нам в больницу обращаются пациенты с вирусом гриппа, коронавирусом, аденовирусом, риновирусом и подобными инфекциями верхних дыхательных путей. Естественно, что человек, выздоровевший от инфекции, через некоторое время может быть подвержен воздействию другого возбудителя. Соответственно, течение заболеваний несколько затягивается. Мы можем столкнуться с длительной лихорадкой, пациенты могут вроде бы выздороветь, а потом прийти с повторной клинической картиной. Есть жалобы на боли в мышцах, суставах, слабость", - приводит издание слова врача.

https://ria.ru/20231223/koronavirus-1917526849.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция