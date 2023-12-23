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Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.12.2023
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08:25 23.12.2023 (обновлено: 09:13 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/indiya-1917616945.html
Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов
Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.12.2023
Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов
Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T08:25
2023-12-23T09:13
экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни. Так, с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 миллиарда, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда. Таким образом, товарооборот достиг 54,7 миллиарда долларов — это вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года и максимум за всю историю. Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком. Лидером здесь остаются США, хотя за январь-октябрь торговля между ними снизилась на девять процентов — до 99,9 миллиарда долларов. Второе место занимает Китай (снижение на четыре процента, до 95,8 миллиарда долларов), третьими идут ОАЭ (минус девять процентов, 64 миллиарда долларов). Пятерку крупнейших торговых партнеров Индии замыкает Саудовская Аравия (товарооборот снизился на 17 процентов, до 37,3 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20231219/indiya-1916700922.html
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экономика, россия, индия
Экономика, Россия, Индия
Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов

Товарооборот России и Индии за десять месяцев составил 54,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни.
Так, с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 миллиарда, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда.
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Таким образом, товарооборот достиг 54,7 миллиарда долларов — это вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года и максимум за всю историю.
Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком.
Лидером здесь остаются США, хотя за январь-октябрь торговля между ними снизилась на девять процентов — до 99,9 миллиарда долларов. Второе место занимает Китай (снижение на четыре процента, до 95,8 миллиарда долларов), третьими идут ОАЭ (минус девять процентов, 64 миллиарда долларов). Пятерку крупнейших торговых партнеров Индии замыкает Саудовская Аравия (товарооборот снизился на 17 процентов, до 37,3 миллиарда долларов).
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