https://ria.ru/20231223/indiya-1917616945.html

Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов

Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.12.2023

Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов

Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:25

2023-12-23T08:25

2023-12-23T09:13

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индия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни. Так, с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до 51,4 миллиарда, а поставки собственной продукции в Россию — в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда. Таким образом, товарооборот достиг 54,7 миллиарда долларов — это вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года и максимум за всю историю. Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком. Лидером здесь остаются США, хотя за январь-октябрь торговля между ними снизилась на девять процентов — до 99,9 миллиарда долларов. Второе место занимает Китай (снижение на четыре процента, до 95,8 миллиарда долларов), третьими идут ОАЭ (минус девять процентов, 64 миллиарда долларов). Пятерку крупнейших торговых партнеров Индии замыкает Саудовская Аравия (товарооборот снизился на 17 процентов, до 37,3 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20231219/indiya-1916700922.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия