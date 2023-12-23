У России есть внутренний иммунитет от различных угроз, уверена Симоньян
Симоньян: Россия обладает внутренним иммунитетом общества от разных угроз
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия имеет внутренний иммунитет общества и "вакцинирована столетиями" своей истории от внешних и внутренних угроз.
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"Самый главный механизм - внутренний иммунитет общества, в котором мы живем. Это самый главный механизм. Если этого нет, а у нас, слава богу, это есть, мы все-таки страна многонациональная, многоконфессиональная, и не вчера, и не позавчера, а всегда были такой страной. Так вот, если этого бы не было… – никакие органы, сколько бы их не было, даже миллионы, никак не справятся с этим сами… Я считаю, что мы от этого вакцинированы столетиями нашей истории", - сказала она в "Своей правде" с Романом Бабаяном на НТВ.
По ее мнению, все же "это не значит, что нужно расслабляться". "Потому что их механизмы, их инструменты становятся тоньше, они самосовершенствуются, работают лучше", - пояснила Симоньян.
По ее словам, уже сейчас "есть сотни без преувеличения медиа, единственной целью которых является возмутить, начать какой-либо бунт или хотя бы недовольство на межнациональной почве в России, это медицинский факт … и многие из них финансируются … ЦРУ", - отметила она.
В России нет такого контроля над информационным пространством, как, например, в Германии, сказала Симоньян. "Это же не типография, где все печатается, есть лицензия. Это все работает в соцсетях. Соцсетях, которые принадлежат не нам. Вы посмотрите, что они сделали в Дагестане... Стратегическая их задача – разрушить Россию, довести ее до такого состояния, при котором она не будет представлять для них угрозы в их понимании", - отметила она.