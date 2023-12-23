https://ria.ru/20231223/immunitet-1917596649.html

У России есть внутренний иммунитет от различных угроз, уверена Симоньян

У России есть внутренний иммунитет от различных угроз, уверена Симоньян - РИА Новости, 23.12.2023

У России есть внутренний иммунитет от различных угроз, уверена Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия имеет внутренний иммунитет общества и "вакцинирована... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:03

2023-12-23T00:03

2023-12-23T00:06

россия

германия

маргарита симоньян

роман бабаян

нтв (телеканал)

центральное разведывательное управление (цру)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Россия имеет внутренний иммунитет общества и "вакцинирована столетиями" своей истории от внешних и внутренних угроз. "Самый главный механизм - внутренний иммунитет общества, в котором мы живем. Это самый главный механизм. Если этого нет, а у нас, слава богу, это есть, мы все-таки страна многонациональная, многоконфессиональная, и не вчера, и не позавчера, а всегда были такой страной. Так вот, если этого бы не было… – никакие органы, сколько бы их не было, даже миллионы, никак не справятся с этим сами… Я считаю, что мы от этого вакцинированы столетиями нашей истории", - сказала она в "Своей правде" с Романом Бабаяном на НТВ. По ее мнению, все же "это не значит, что нужно расслабляться". "Потому что их механизмы, их инструменты становятся тоньше, они самосовершенствуются, работают лучше", - пояснила Симоньян. По ее словам, уже сейчас "есть сотни без преувеличения медиа, единственной целью которых является возмутить, начать какой-либо бунт или хотя бы недовольство на межнациональной почве в России, это медицинский факт … и многие из них финансируются … ЦРУ", - отметила она. В России нет такого контроля над информационным пространством, как, например, в Германии, сказала Симоньян. "Это же не типография, где все печатается, есть лицензия. Это все работает в соцсетях. Соцсетях, которые принадлежат не нам. Вы посмотрите, что они сделали в Дагестане... Стратегическая их задача – разрушить Россию, довести ее до такого состояния, при котором она не будет представлять для них угрозы в их понимании", - отметила она.

https://ria.ru/20231221/simonyan-1917110620.html

россия

германия

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россия, германия, маргарита симоньян, роман бабаян, нтв (телеканал), центральное разведывательное управление (цру)