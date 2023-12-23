https://ria.ru/20231223/igrushki-1917567016.html

В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей

В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей - РИА Новости, 23.12.2023

В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей

В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.Пользователи... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:24

2023-12-23T01:24

2023-12-23T01:25

шоубиз

кейт миддлтон

шер

фрида кало

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знаменитости

новости шоу-бизнеса

стиль жизни

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.Пользователи соцсетей и пабликов стали активно обсуждать елочные украшения, которые сейчас продают на одном из онлайн-магазинов Великобритании по 17 фунтов стерлингов за штуку (чуть больше девяти тысяч рублей по текущему курсу, — Прим. ред.).Многих испугало, как художники и дизайнеры этих игрушек изобразили на них лица известных личностей. Одним из лидеров обсуждений стали Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и отец король Карл III."Они пугают"; "Это должен быть Уильям?"; "Я рад, что я не знаменит и люди не превращают меня в товар"; "Где можно найти эту мерзость? Потому что мне, возможно, понадобится это для обмена украшениями на Рождество" — приводит издание пользователей.В коллекцию елочных бюстов также включили фигурки художницы Фриды Кало, певиц Шер, Адель, Мадонны, актрисы Мэрилин Монро, композитора Элтона Джона и даже героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.Как отметили комментаторы, все они выглядят "чересчур карикатурно" и далеки от реальных прообразов. Несмотря на это, по данным Daily Mail, некоторые экземпляры уже закончились.

https://ria.ru/20230704/prigozhin-1882189247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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