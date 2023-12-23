В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей
В Сети появились жуткие елочные игрушки в виде британских монархов и поп-звезд
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.
Пользователи соцсетей и пабликов стали активно обсуждать елочные украшения, которые сейчас продают на одном из онлайн-магазинов Великобритании по 17 фунтов стерлингов за штуку (чуть больше девяти тысяч рублей по текущему курсу, — Прим. ред.).
Пользователи соцсетей и пабликов стали активно обсуждать елочные украшения, которые сейчас продают на одном из онлайн-магазинов Великобритании по 17 фунтов стерлингов за штуку (чуть больше девяти тысяч рублей по текущему курсу, — Прим. ред.).
Многих испугало, как художники и дизайнеры этих игрушек изобразили на них лица известных личностей. Одним из лидеров обсуждений стали Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и отец король Карл III.
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"Они пугают"; "Это должен быть Уильям?"; "Я рад, что я не знаменит и люди не превращают меня в товар"; "Где можно найти эту мерзость? Потому что мне, возможно, понадобится это для обмена украшениями на Рождество" — приводит издание пользователей.
В коллекцию елочных бюстов также включили фигурки художницы Фриды Кало, певиц Шер, Адель, Мадонны, актрисы Мэрилин Монро, композитора Элтона Джона и даже героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
Елочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
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Елочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
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Как отметили комментаторы, все они выглядят "чересчур карикатурно" и далеки от реальных прообразов.
Несмотря на это, по данным Daily Mail, некоторые экземпляры уже закончились.
Несмотря на это, по данным Daily Mail, некоторые экземпляры уже закончились.