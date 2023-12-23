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В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей - РИА Новости, 23.12.2023
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Шоубиз
 
01:24 23.12.2023 (обновлено: 01:25 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/igrushki-1917567016.html
В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей
В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей - РИА Новости, 23.12.2023
В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей
В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.Пользователи... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:24
2023-12-23T01:25
шоубиз
кейт миддлтон
шер
фрида кало
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знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.Пользователи соцсетей и пабликов стали активно обсуждать елочные украшения, которые сейчас продают на одном из онлайн-магазинов Великобритании по 17 фунтов стерлингов за штуку (чуть больше девяти тысяч рублей по текущему курсу, — Прим. ред.).Многих испугало, как художники и дизайнеры этих игрушек изобразили на них лица известных личностей. Одним из лидеров обсуждений стали Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и отец король Карл III.&quot;Они пугают&quot;; &quot;Это должен быть Уильям?&quot;; &quot;Я рад, что я не знаменит и люди не превращают меня в товар&quot;; &quot;Где можно найти эту мерзость? Потому что мне, возможно, понадобится это для обмена украшениями на Рождество&quot; — приводит издание пользователей.В коллекцию елочных бюстов также включили фигурки художницы Фриды Кало, певиц Шер, Адель, Мадонны, актрисы Мэрилин Монро, композитора Элтона Джона и даже героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.Как отметили комментаторы, все они выглядят "чересчур карикатурно" и далеки от реальных прообразов. Несмотря на это, по данным Daily Mail, некоторые экземпляры уже закончились.
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кейт миддлтон, шер, фрида кало, новый год, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни, великобритания, карл iii
Шоубиз, Кейт Миддлтон, Шер, Фрида Кало, Новый год, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни, Великобритания, Карл III
В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей

В Сети появились жуткие елочные игрушки в виде британских монархов и поп-звезд

© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
Елочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
© The Christmas Imaginarium
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сети завирусились жуткие елочные игрушки с лицами знаменитостей, в том числе представителей британской королевской семьи, пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей и пабликов стали активно обсуждать елочные украшения, которые сейчас продают на одном из онлайн-магазинов Великобритании по 17 фунтов стерлингов за штуку (чуть больше девяти тысяч рублей по текущему курсу, — Прим. ред.).
Многих испугало, как художники и дизайнеры этих игрушек изобразили на них лица известных личностей. Одним из лидеров обсуждений стали Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и отец король Карл III.
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением принца Уильяма
Елочная игрушка с изображением принца Уильяма
Елочная игрушка с изображением принца Уильяма
© The Christmas Imaginarium
1 из 3
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Кейт Миддлтон
Елочная игрушка с изображением Кейт Миддлтон
Елочная игрушка с изображением Кейт Миддлтон
© The Christmas Imaginarium
2 из 3
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Карла III
Елочная игрушка с изображением Карла III
Елочная игрушка с изображением Карла III
© The Christmas Imaginarium
3 из 3
Елочная игрушка с изображением принца Уильяма
© The Christmas Imaginarium
1 из 3
Елочная игрушка с изображением Кейт Миддлтон
© The Christmas Imaginarium
2 из 3
Елочная игрушка с изображением Карла III
© The Christmas Imaginarium
3 из 3
«

"Они пугают"; "Это должен быть Уильям?"; "Я рад, что я не знаменит и люди не превращают меня в товар"; "Где можно найти эту мерзость? Потому что мне, возможно, понадобится это для обмена украшениями на Рождество" — приводит издание пользователей.

В коллекцию елочных бюстов также включили фигурки художницы Фриды Кало, певиц Шер, Адель, Мадонны, актрисы Мэрилин Монро, композитора Элтона Джона и даже героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Фриды Кало
Елочная игрушка с изображением Фриды Кало
Елочная игрушка с изображением Фриды Кало
© The Christmas Imaginarium
1 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Шер
Елочная игрушка с изображением Шер
Елочная игрушка с изображением Шер
© The Christmas Imaginarium
2 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Адель
Елочная игрушка с изображением Адель
Елочная игрушка с изображением Адель
© The Christmas Imaginarium
3 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Мадонны
Елочная игрушка с изображением Мадонны
Елочная игрушка с изображением Мадонны
© The Christmas Imaginarium
4 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
Елочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
Елочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
© The Christmas Imaginarium
5 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением Элтона Джона
Елочная игрушка с изображением Элтона Джона
Елочная игрушка с изображением Элтона Джона
© The Christmas Imaginarium
6 из 7
© The Christmas ImaginariumЕлочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
Елочная игрушка с изображением героя фильма Один дома Кевина Маккаллистера
Елочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
© The Christmas Imaginarium
7 из 7
Елочная игрушка с изображением Фриды Кало
© The Christmas Imaginarium
1 из 7
Елочная игрушка с изображением Шер
© The Christmas Imaginarium
2 из 7
Елочная игрушка с изображением Адель
© The Christmas Imaginarium
3 из 7
Елочная игрушка с изображением Мадонны
© The Christmas Imaginarium
4 из 7
Елочная игрушка с изображением Мэрилин Монро
© The Christmas Imaginarium
5 из 7
Елочная игрушка с изображением Элтона Джона
© The Christmas Imaginarium
6 из 7
Елочная игрушка с изображением героя фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера
© The Christmas Imaginarium
7 из 7
Как отметили комментаторы, все они выглядят "чересчур карикатурно" и далеки от реальных прообразов.

Несмотря на это, по данным Daily Mail, некоторые экземпляры уже закончились.
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ШоубизКейт МиддлтонШерФрида КалоНовый годЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаСтиль жизниВеликобританияКарл III
 
 
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