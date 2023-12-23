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На границе Польши и России образовалась гигантская пробка - РИА Новости, 23.12.2023
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15:59 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/granitsa-1917665166.html
На границе Польши и России образовалась гигантская пробка
На границе Польши и России образовалась гигантская пробка - РИА Новости, 23.12.2023
На границе Польши и России образовалась гигантская пробка
На границе Польши с Россией образовалась пробка из около 300 автомобилей, пишет "Клопс" со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:59
2023-12-23T15:59
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россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На границе Польши с Россией образовалась пробка из около 300 автомобилей, пишет "Клопс" со ссылкой на очевидца."Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16:30. В очереди до въезда более 300 авто, предположительное время ожидания прохождения границы — более суток", рассказал собеседник издания.Очевидец отметил, что почти все машины едут из Германии, также есть чешские и бельгийские номера.Въезд российских транспортных средств на территорию Польши ограничили 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".
https://ria.ru/20230920/polsha-1897440834.html
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в мире, польша, россия, мариуш каминьский
В мире, Польша, Россия, Мариуш Каминьский
На границе Польши и России образовалась гигантская пробка

На границе Польши и РФ образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийско-польская граница
Российско-польская граница - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российско-польская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На границе Польши с Россией образовалась пробка из около 300 автомобилей, пишет "Клопс" со ссылкой на очевидца.
"Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16:30. В очереди до въезда более 300 авто, предположительное время ожидания прохождения границы — более суток", рассказал собеседник издания.
Очевидец отметил, что почти все машины едут из Германии, также есть чешские и бельгийские номера.
Въезд российских транспортных средств на территорию Польши ограничили 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".
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