https://ria.ru/20231223/granitsa-1917665166.html

На границе Польши и России образовалась гигантская пробка

На границе Польши и России образовалась гигантская пробка - РИА Новости, 23.12.2023

На границе Польши и России образовалась гигантская пробка

На границе Польши с Россией образовалась пробка из около 300 автомобилей, пишет "Клопс" со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:59

2023-12-23T15:59

2023-12-23T15:59

в мире

польша

россия

мариуш каминьский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/61/1481436197_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_5f6e996bfdcca1a66b2c79b049f4c20f.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На границе Польши с Россией образовалась пробка из около 300 автомобилей, пишет "Клопс" со ссылкой на очевидца."Пробка на въезд из Польши в Калининград (Мамоново — Гжехотки) 22 декабря, время 16:30. В очереди до въезда более 300 авто, предположительное время ожидания прохождения границы — более суток", рассказал собеседник издания.Очевидец отметил, что почти все машины едут из Германии, также есть чешские и бельгийские номера.Въезд российских транспортных средств на территорию Польши ограничили 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".

https://ria.ru/20230920/polsha-1897440834.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, мариуш каминьский