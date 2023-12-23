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Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок - РИА Новости, 23.12.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
16:08 23.12.2023 (обновлено: 17:03 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/gorodok-1917666174.html
Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок
Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок - РИА Новости, 23.12.2023
Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок
В Хабаровске на главной площади города открылся новогодний городок, в этом году он сделан по мотивам русских сказок, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:08
2023-12-23T17:03
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. В Хабаровске на главной площади города открылся новогодний городок, в этом году он сделан по мотивам русских сказок, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "В Хабаровске открыли новогодний городок на главной площади края. В основе его концепции - русские сказки. Именно это делает место по-настоящему семейным. А Новый год – главный семейный праздник. Значимость семейных ценностей и традиций подчеркивает и то, что 2024-й объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. В этом году принято решение использовать изображения героев русских народных сказок – жар-птицы, тройки лошадей и порталов, иллюстрирующих персонажей любимых произведений, а также ледовая и снежная крепости с изображениями картин великих русских художников. Губернатор отметил, что площадь преобразилась, стало больше световых объектов. Новинка года - каток с прокатом инвентаря. Отапливаемый павильон появился по инициативе молодых предпринимателей, уточнил глава региона, они гарантировали делать скидки для семей с детьми, особенно многодетных. "К созданию красоты на главной площади приложили сотни людей, в том числе более 80 меценатов. В новогоднем городке развернулись ярмарки "АмурФест. Зима", "Новогодний фестиваль". Здесь также можно присоединиться к акции #МыВместе и передать для наших воинов, участвующих в специальной военной операции, гуманитарную помощь", - сообщил губернатор. По данным правительства региона, перед официальной церемонией руководитель края проинспектировал готовность центральной площади к приему гостей. Дегтярев осмотрел установленные здесь арт-объекты, ледовые скульптуры, горки. Особое внимание уделил катку. После осмотра городка глава региона вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными хабаровчанами зажгли украшенную ель, тем самым дав старт праздничным мероприятиям. Праздник на открытии новогоднего городка и активности январских каникул организованы в рамках федерального проекта "Всей семьей". Мероприятия проекта мотивируют семьи больше времени проводить вместе, разнообразив свой досуг, добавили в правительстве края.
https://ria.ru/20231221/port-1917162937.html
https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917123024.html
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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев

Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии новогоднего городка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии новогоднего городка
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии новогоднего городка
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. В Хабаровске на главной площади города открылся новогодний городок, в этом году он сделан по мотивам русских сказок, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"В Хабаровске открыли новогодний городок на главной площади края. В основе его концепции - русские сказки. Именно это делает место по-настоящему семейным. А Новый год – главный семейный праздник. Значимость семейных ценностей и традиций подчеркивает и то, что 2024-й объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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В этом году принято решение использовать изображения героев русских народных сказок – жар-птицы, тройки лошадей и порталов, иллюстрирующих персонажей любимых произведений, а также ледовая и снежная крепости с изображениями картин великих русских художников.
Губернатор отметил, что площадь преобразилась, стало больше световых объектов. Новинка года - каток с прокатом инвентаря. Отапливаемый павильон появился по инициативе молодых предпринимателей, уточнил глава региона, они гарантировали делать скидки для семей с детьми, особенно многодетных.
"К созданию красоты на главной площади приложили сотни людей, в том числе более 80 меценатов. В новогоднем городке развернулись ярмарки "АмурФест. Зима", "Новогодний фестиваль". Здесь также можно присоединиться к акции #МыВместе и передать для наших воинов, участвующих в специальной военной операции, гуманитарную помощь", - сообщил губернатор.
По данным правительства региона, перед официальной церемонией руководитель края проинспектировал готовность центральной площади к приему гостей. Дегтярев осмотрел установленные здесь арт-объекты, ледовые скульптуры, горки. Особое внимание уделил катку. После осмотра городка глава региона вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и юными хабаровчанами зажгли украшенную ель, тем самым дав старт праздничным мероприятиям.
Праздник на открытии новогоднего городка и активности январских каникул организованы в рамках федерального проекта "Всей семьей". Мероприятия проекта мотивируют семьи больше времени проводить вместе, разнообразив свой досуг, добавили в правительстве края.
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Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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