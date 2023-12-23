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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/gorlovka-1917651048.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 13.35 по мск обстреляли Горловку десятью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:00
2023-12-23T14:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 по мск обстреляли Горловку десятью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям &lt;...&gt; 13.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, &lt;...&gt; населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Также отмечается, что с 12.30 по 13.40 по Горловке выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а по Донецку - девять снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 по мск обстреляли Горловку десятью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям <...> 13.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, <...> населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Также отмечается, что с 12.30 по 13.40 по Горловке выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а по Донецку - девять снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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