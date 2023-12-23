https://ria.ru/20231223/gorlovka-1917651048.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска в 13.35 по мск обстреляли Горловку десятью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:00

2023-12-23T14:00

2023-12-23T14:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 по мск обстреляли Горловку десятью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям <...> 13.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, <...> населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Также отмечается, что с 12.30 по 13.40 по Горловке выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а по Донецку - девять снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика