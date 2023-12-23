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"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному - РИА Новости, 23.12.2023
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08:00 23.12.2023 (обновлено: 08:01 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному - РИА Новости, 23.12.2023
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному
"Звездная телеведущая" Настя Ивлеева устроила в одном из московских клубов закрытую вечеринку с дресс-кодом "практически голые" — и попавшие (с легкой руки... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T08:00
2023-12-23T08:01
россия
хамас
израиль
украина
аналитика
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"Звездная телеведущая" Настя Ивлеева устроила в одном из московских клубов закрытую вечеринку с дресс-кодом "практически голые" — и попавшие (с легкой руки Собчак) в соцсети фото и видео ее участников вызвали бурную реакцию общественности. Кто-то возмущается и требует наказать "звезд" (а среди гостей были, например, Киркоров и Басков), другие призывают просто игнорировать, третьи настаивают на невмешательстве в частную жизнь любого человека, включая знаменитостей. На самом деле спорить о правилах поведения вечно хайпующих звезд просто глупо — если бы в нашем обществе было четкое понимание допустимого, правил приличия, то практически никто даже из самых отвязных звезд не решился бы их нарушать: потому что они очень любят деньги. И не хотят рисковать потерей своей аудитории, на которой и зарабатывают. А если в обществе ценностные ориентиры размыты, то почему бы беспринципным звездам и не обнажить свою суть?Но в этом диагнозе только часть правды — потому что на самом деле наше общество все ощутимее меняется. Процесс пошел после того, как страна вступила в войну — и люди стали понимать серьезность происходящего. Не все и не сразу, но ощущение того, что есть настоящее и искусственное, подлинное и лживое, приходит ко все большему числу наших граждан. Да, страна не живет на военном положении, обычный уклад жизни для большинства людей не изменился, но различать фальшивые ноты все стали гораздо лучше. И стремление к настоящему, правильному, честному обустройству жизни усилилось — и это именно то, чего не заметила наша "звездная элита". Понятно, что они в своем подавляющем большинстве не ощущают войну как свою, как то, что их касается и волнует (если не брать материальную сторону), но точно так же они не понимают, не чувствуют то, чем живет их народ. Пускай не весь — но его самая ощутимая, значимая, ответственная часть. Потому что если бы они хотя бы немного понимали это, то им бы и в голову не пришло веселиться в такой форме в такое время. Но они действительно оторвались от своего народа — это произошло давно, однако именно сейчас становится слишком заметно.Но что спрашивать с моральных инвалидов? Они и так тратят все свои силы, чтобы не сболтнуть чего лишнего — не написать в соцсетях "нет войне!", не высказать свое "фи" Путину. Не хотят подставляться, чтобы не потерять возможность зарабатывать в России, как уехавшие и проклявшие. Эмигрировавшие за границу ведут себя по-разному: кто-то молчит (в том числе потому, что рассчитывает потом, "когда все кончится", вернуться к прибыльной работе в России), кто-то аккуратно "антивоенничает", а некоторые открыто поддерживают Украину и мечтают о поражении России. Но иногда оставшиеся "ждуны" и уехавшие "борцы" объединяются — и выдают удивительный продукт.Как появившийся в сети проект с хештегом "7 октября" — в котором актеры, режиссеры, певцы и прочие "деятели культуры" (а также блогеры и журналисты) записали свои ролики с рассказом о жертвах атаки ХАМАС на Израиль. Каждый выбрал себе по одному погибшему и рассказывает о нем. Среди участников весь цвет "российской интеллигенции", как уехавшей, так и оставшейся — от Галкина до Хавтана, от Макаревича до Козловского. Десятки знаменитых имен: часть из них теперь граждане Израиля (с сохранением российского гражданства, естественно), часть только российские — но все подписались на израильский пропагандистский проект. Почему пропагандистский? Потому что он появился сейчас, спустя два с половиной месяца после 7 октября, когда на каждого из примерно 900 убитых израильских мирных граждан (еще около 300 убитых были военными) приходится по два десятка убитых мирных палестинцев. Дело не в том, что израильтян "уже не так жалко", а в том, что их гибель была абсолютно цинично использована для попытки "окончательного решения палестинского вопроса", то есть уничтожения и выселения многострадальной Газы. Скорбеть о жертвах 7 октября, конечно, можно, но вот только в момент, когда продолжаются ежедневные убийства мирных граждан Газы, это выглядит странно. Или, может быть, кто-то из записавших ролики выступил с осуждением устроенного Нетаньяху геноцида в Газе? Нет, не слышал — а вот поддержки действий израильской армии от наших "звезд" было немало.Какое нам дело до их отношения к Израилю? Действительно, никакого — если бы эти люди не претендовали на то, что они "соль земли русской", властители дум и учителя нравственности. И уж тем более если бы хоть кто-то из них не то что съездил в Донбасс до начала "большой войны", но хоть раз возмутился бы обстрелами Донецка и убийством мирных граждан. Никто, ни разу? Конечно, и это все, что нам нужно знать об их сочувствии невинным жертвам. Оно столь же лживое, как и их чувство к своей Родине — которую они уже предали или только готовятся предать.
https://ria.ru/20231222/reper-1917565954.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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россия, хамас, израиль, украина, аналитика
Россия, ХАМАС, Израиль, Украина, Аналитика

"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
"Звездная телеведущая" Настя Ивлеева устроила в одном из московских клубов закрытую вечеринку с дресс-кодом "практически голые" — и попавшие (с легкой руки Собчак) в соцсети фото и видео ее участников вызвали бурную реакцию общественности. Кто-то возмущается и требует наказать "звезд" (а среди гостей были, например, Киркоров и Басков), другие призывают просто игнорировать, третьи настаивают на невмешательстве в частную жизнь любого человека, включая знаменитостей. На самом деле спорить о правилах поведения вечно хайпующих звезд просто глупо — если бы в нашем обществе было четкое понимание допустимого, правил приличия, то практически никто даже из самых отвязных звезд не решился бы их нарушать: потому что они очень любят деньги. И не хотят рисковать потерей своей аудитории, на которой и зарабатывают. А если в обществе ценностные ориентиры размыты, то почему бы беспринципным звездам и не обнажить свою суть?
Но в этом диагнозе только часть правды — потому что на самом деле наше общество все ощутимее меняется. Процесс пошел после того, как страна вступила в войну — и люди стали понимать серьезность происходящего. Не все и не сразу, но ощущение того, что есть настоящее и искусственное, подлинное и лживое, приходит ко все большему числу наших граждан. Да, страна не живет на военном положении, обычный уклад жизни для большинства людей не изменился, но различать фальшивые ноты все стали гораздо лучше. И стремление к настоящему, правильному, честному обустройству жизни усилилось — и это именно то, чего не заметила наша "звездная элита". Понятно, что они в своем подавляющем большинстве не ощущают войну как свою, как то, что их касается и волнует (если не брать материальную сторону), но точно так же они не понимают, не чувствуют то, чем живет их народ. Пускай не весь — но его самая ощутимая, значимая, ответственная часть. Потому что если бы они хотя бы немного понимали это, то им бы и в голову не пришло веселиться в такой форме в такое время. Но они действительно оторвались от своего народа — это произошло давно, однако именно сейчас становится слишком заметно.
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Но что спрашивать с моральных инвалидов? Они и так тратят все свои силы, чтобы не сболтнуть чего лишнего — не написать в соцсетях "нет войне!", не высказать свое "фи" Путину. Не хотят подставляться, чтобы не потерять возможность зарабатывать в России, как уехавшие и проклявшие. Эмигрировавшие за границу ведут себя по-разному: кто-то молчит (в том числе потому, что рассчитывает потом, "когда все кончится", вернуться к прибыльной работе в России), кто-то аккуратно "антивоенничает", а некоторые открыто поддерживают Украину и мечтают о поражении России. Но иногда оставшиеся "ждуны" и уехавшие "борцы" объединяются — и выдают удивительный продукт.
Как появившийся в сети проект с хештегом "7 октября" — в котором актеры, режиссеры, певцы и прочие "деятели культуры" (а также блогеры и журналисты) записали свои ролики с рассказом о жертвах атаки ХАМАС на Израиль. Каждый выбрал себе по одному погибшему и рассказывает о нем. Среди участников весь цвет "российской интеллигенции", как уехавшей, так и оставшейся — от Галкина до Хавтана, от Макаревича до Козловского. Десятки знаменитых имен: часть из них теперь граждане Израиля (с сохранением российского гражданства, естественно), часть только российские — но все подписались на израильский пропагандистский проект. Почему пропагандистский? Потому что он появился сейчас, спустя два с половиной месяца после 7 октября, когда на каждого из примерно 900 убитых израильских мирных граждан (еще около 300 убитых были военными) приходится по два десятка убитых мирных палестинцев. Дело не в том, что израильтян "уже не так жалко", а в том, что их гибель была абсолютно цинично использована для попытки "окончательного решения палестинского вопроса", то есть уничтожения и выселения многострадальной Газы. Скорбеть о жертвах 7 октября, конечно, можно, но вот только в момент, когда продолжаются ежедневные убийства мирных граждан Газы, это выглядит странно. Или, может быть, кто-то из записавших ролики выступил с осуждением устроенного Нетаньяху геноцида в Газе? Нет, не слышал — а вот поддержки действий израильской армии от наших "звезд" было немало.
Какое нам дело до их отношения к Израилю? Действительно, никакого — если бы эти люди не претендовали на то, что они "соль земли русской", властители дум и учителя нравственности. И уж тем более если бы хоть кто-то из них не то что съездил в Донбасс до начала "большой войны", но хоть раз возмутился бы обстрелами Донецка и убийством мирных граждан. Никто, ни разу? Конечно, и это все, что нам нужно знать об их сочувствии невинным жертвам. Оно столь же лживое, как и их чувство к своей Родине — которую они уже предали или только готовятся предать.
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