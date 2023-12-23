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В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в сферу науки - РИА Новости, 23.12.2023
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16:59 23.12.2023
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В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в сферу науки
В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в сферу науки - РИА Новости, 23.12.2023
В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в сферу науки
В ГД внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки в ближайшее время, заявил глава комитета ГД по образованию Сергей Кабышев. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:59
2023-12-23T16:59
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В ГД внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки в ближайшее время, заявил глава комитета ГД по образованию Сергей Кабышев. "Я предлагаю, и мы в ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки со всеми возможными преференциями", - сказал Кабышев в ходе съезда СРЗП в пятницу. Он отметил, что главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование, напомнив, что Россия находится на 35 месте по этому показателю. "Важно понимать, что без выхода на уровень финансирования сопоставимым со странами-лидерами, мы не сможем обеспечить научное-технологический прорыв", - подчеркнул Кабышев. По его словам, очень важно "патриотически" мобилизовать науку, ученые уезжают из РФ, но они "должны чувствовать кредит доверия и этот кредит оправдывать". XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о привлечении частного капитала в сферу науки

Кабышев: в ГД внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В ГД внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки в ближайшее время, заявил глава комитета ГД по образованию Сергей Кабышев.
«
"Я предлагаю, и мы в ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки со всеми возможными преференциями", - сказал Кабышев в ходе съезда СРЗП в пятницу.
Он отметил, что главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование, напомнив, что Россия находится на 35 месте по этому показателю.
"Важно понимать, что без выхода на уровень финансирования сопоставимым со странами-лидерами, мы не сможем обеспечить научное-технологический прорыв", - подчеркнул Кабышев.
По его словам, очень важно "патриотически" мобилизовать науку, ученые уезжают из РФ, но они "должны чувствовать кредит доверия и этот кредит оправдывать".
XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
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