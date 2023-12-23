https://ria.ru/20231223/frolov-1917598834.html

В "Роскосмосе" подтвердили задержание замгендиректора по гособоронзаказу

В "Роскосмосе" подтвердили задержание замгендиректора по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.12.2023

В "Роскосмосе" подтвердили задержание замгендиректора по гособоронзаказу

В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:46

2023-12-23T00:46

2023-12-23T00:46

космос - риа наука

россия

происшествия

олег фролов

роскосмос

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова."Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова", - говорится в сообщении.Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного Комитета РФ.Мошенничество в особо крупном размереРанее Следственный комитет сообщил в Telegram-канале, что заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации, их имена не раскрываются.По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.В пятницу суд по ходатайству следствия отправил фигурантов дела под стражу.Пять лет работы в "Роскосмосе"Олег Фролов был назначен замглавы "Роскосмоса" в июне 2018 года. Он отвечал за реализацию государственной программы вооружения.С 2012 по 2013 год Фролов работал в должности первого заместителя руководителя Федерального космического агентства. В 2015 году Фролов вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20231218/progress-1916560659.html

https://ria.ru/20231215/roskosmos-1916042646.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

космос - риа наука, россия, происшествия, олег фролов, роскосмос