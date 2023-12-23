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Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации - РИА Новости, 23.12.2023
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10:25 23.12.2023 (обновлено: 22:44 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации - РИА Новости, 23.12.2023
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации
Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если Киев об этом попросит, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, слова... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:25
2023-12-23T22:44
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если Киев об этом попросит, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит ERR.&quot;В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии&quot;, — сказал он.Хотя официального запроса от Киева не было, эстонское МВД не раз обращалось как к украинскому послу, так и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, говорится в статье.На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".Тем не менее Верховная рада готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20231220/vsu-1916983944.html
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в мире, украина, эстония, киев, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Эстония, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев

© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если Киев об этом попросит, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит ERR.
«

"В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал он.

Хотя официального запроса от Киева не было, эстонское МВД не раз обращалось как к украинскому послу, так и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, говорится в статье.
На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
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Тем не менее Верховная рада готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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В миреУкраинаЭстонияКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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