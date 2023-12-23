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Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах - РИА Новости, 23.12.2023
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13:34 23.12.2023 (обновлено: 19:37 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/elka-1917647917.html
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах - РИА Новости, 23.12.2023
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:34
2023-12-23T19:37
общество
россия
сергей кравцов
сергей миронов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. &quot;Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов... &lt;…&gt; &quot;Какая елка? У нас это не принято&quot;. — Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции&quot;, — сказал Миронов в пятницу в ходе съезда партии.
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общество, россия, сергей кравцов, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Сергей Миронов
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах

Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в школах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве
Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.
«

"Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов... <…> "Какая елка? У нас это не принято". — Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции", — сказал Миронов в пятницу в ходе съезда партии.

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ОбществоРоссияСергей КравцовСергей Миронов
 
 
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