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Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах - РИА Новости, 23.12.2023
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:34
2023-12-23T13:34
2023-12-23T19:37
общество
россия
сергей кравцов
сергей миронов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. "Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов... <…> "Какая елка? У нас это не принято". — Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции", — сказал Миронов в пятницу в ходе съезда партии.
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общество, россия, сергей кравцов, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Сергей Миронов
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в школах