Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала ВКонтакте. "У нас два сильнейших. Олег Шепс и Влад Череватый — победители проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", — сообщили на ТНТ.Изначально по итогам зрительского голосования первое место занял чернокнижник Влад Череватый. Олег Шепс шел вторым с разрывом в три процента. В последний момент Череватый решил уступить первенство сопернику. Тот согласился, но потом предложил разделить победу пополам. Этот вариант устроил обоих. Третье место заняла Виктория Райдос, четвертое — Дмитрий Матвеев. Премьера шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" вышло на ТНТ в начале апреля. Все эти месяцы за звание лучшего медиума боролись победители предыдущих сезонов, проходя разные испытания. Вел проект актер Марат Башаров.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала ВКонтакте.
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"У нас два сильнейших. Олег Шепс и Влад Череватый — победители проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", — сообщили на ТНТ.
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