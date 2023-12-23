https://ria.ru/20231223/ekstrasensy-1917700147.html

Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - РИА Новости, 23.12.2023

Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:34

2023-12-23T21:34

2023-12-23T21:50

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала ВКонтакте. "У нас два сильнейших. Олег Шепс и Влад Череватый — победители проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", — сообщили на ТНТ.Изначально по итогам зрительского голосования первое место занял чернокнижник Влад Череватый. Олег Шепс шел вторым с разрывом в три процента. В последний момент Череватый решил уступить первенство сопернику. Тот согласился, но потом предложил разделить победу пополам. Этот вариант устроил обоих. Третье место заняла Виктория Райдос, четвертое — Дмитрий Матвеев. Премьера шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" вышло на ТНТ в начале апреля. Все эти месяцы за звание лучшего медиума боролись победители предыдущих сезонов, проходя разные испытания. Вел проект актер Марат Башаров.

https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, тнт (телеканал), марат башаров