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Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - РИА Новости, 23.12.2023
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Шоубиз
 
21:34 23.12.2023 (обновлено: 21:50 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ekstrasensy-1917700147.html
Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - РИА Новости, 23.12.2023
Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T21:34
2023-12-23T21:50
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
тнт (телеканал)
марат башаров
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала ВКонтакте. &quot;У нас два сильнейших. Олег Шепс и Влад Череватый — победители проекта &quot;Экстрасенсы. Битва сильнейших&quot;, — сообщили на ТНТ.Изначально по итогам зрительского голосования первое место занял чернокнижник Влад Череватый. Олег Шепс шел вторым с разрывом в три процента. В последний момент Череватый решил уступить первенство сопернику. Тот согласился, но потом предложил разделить победу пополам. Этот вариант устроил обоих. Третье место заняла Виктория Райдос, четвертое — Дмитрий Матвеев. Премьера шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" вышло на ТНТ в начале апреля. Все эти месяцы за звание лучшего медиума боролись победители предыдущих сезонов, проходя разные испытания. Вел проект актер Марат Башаров.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тнт (телеканал), марат башаров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Марат Башаров
Названы победители шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Экстрасенсы Влад Череватый и Олег Шепс победили в "Битве сильнейших" на ТНТ

© Фото предоставлено ТНТЭкстрасенсы. Битва сильнейших
Экстрасенсы. Битва сильнейших
© Фото предоставлено ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На ТНТ состоялся финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором победили сразу два участника: Влад Череватый и Олег Шепс, говорится на странице телеканала ВКонтакте.
«

"У нас два сильнейших. Олег Шепс и Влад Череватый — победители проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", — сообщили на ТНТ.

© Фото предоставлено ТНТ

Влад Череватый

Экстрасенс

Влад Череватый

© Фото предоставлено ТНТ
1 из 2
© Фото предоставлено ТНТ

Олег Шепс

Экстрасенс

Олег Шепс

© Фото предоставлено ТНТ
2 из 2

Влад Череватый

© Фото предоставлено ТНТ
1 из 2

Олег Шепс

© Фото предоставлено ТНТ
2 из 2
Изначально по итогам зрительского голосования первое место занял чернокнижник Влад Череватый. Олег Шепс шел вторым с разрывом в три процента.
В последний момент Череватый решил уступить первенство сопернику. Тот согласился, но потом предложил разделить победу пополам. Этот вариант устроил обоих.
Третье место заняла Виктория Райдос, четвертое — Дмитрий Матвеев.
Премьера шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" вышло на ТНТ в начале апреля. Все эти месяцы за звание лучшего медиума боролись победители предыдущих сезонов, проходя разные испытания.
Вел проект актер Марат Башаров.
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