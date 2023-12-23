https://ria.ru/20231223/eksport-1917688314.html

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - РИА Новости, 23.12.2023

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до июля 2024 года, она составит 600 тысяч тонн. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T19:25

2023-12-23T19:25

2023-12-23T20:18

экономика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до июля 2024 года, она составит 600 тысяч тонн."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении кабмина РФ."Согласно новому постановлению квота составит 600 тысяч тонн", - отмечается там же.В сообщении правительства поясняется, что при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну. Также отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли.Ранее в конце ноября таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт лома из РФ на период с 1 января по 30 июня 2024 года в размере 600 тысяч тонн.В 2021-2023 годах правительство РФ вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на данную продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.Также в текущем году кабмин с ноября вводил на полгода временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов для повышения загрузки отечественных аффинажных предприятий и увеличения налоговых поступлений.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз