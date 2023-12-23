https://ria.ru/20231223/dtp-1917707220.html
В Ярославской области автомобиль протаранил автобус, есть пострадавшие
В Ярославской области автомобиль протаранил автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.12.2023
В Ярославской области автомобиль протаранил автобус, есть пострадавшие
Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, частично влетев в салон, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщила РИА... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T22:58
2023-12-23T22:58
2023-12-23T23:51
происшествия
ярославская область
рыбинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, частично влетев в салон, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Фото белой иномарки, пробившей стену автобуса и застрявшей передней частью в салоне, появилось в соцсетях. На автобусе написано "Рыбинск".Представитель УМВД подтвердила РИА Новости, что инцидент произошел вечером в субботу в Рыбинске."Предварительно, пострадали четыре человека – водитель автомобиля и трое пассажиров", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.По уточненным данным УМВД по региону и областной прокуратуры, пострадавшие в ДТП - местная жительница 1992 года рождения и три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения. Уточняется также, что ДТП произошло около 21.30 мск на Соборной площади в Рыбинске, в аварии участвовали автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус ЛиАЗ.В соцсетях появилось видео ДТП, на нем видно, что автомобиль несся с огромной скоростью и врезался в автобус, когда тот находился на полосе кругового движения.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, ярославская область, рыбинск
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск
В Ярославской области автомобиль протаранил автобус, есть пострадавшие
МВД: в Рыбинске машина протаранила автобус, пострадали четыре человека
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, частично влетев в салон, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Фото белой иномарки, пробившей стену автобуса и застрявшей передней частью в салоне, появилось в соцсетях. На автобусе написано "Рыбинск".
Представитель УМВД подтвердила РИА Новости, что инцидент произошел вечером в субботу в Рыбинске
.
"Предварительно, пострадали четыре человека – водитель автомобиля и трое пассажиров", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
По уточненным данным УМВД по региону и областной прокуратуры, пострадавшие в ДТП - местная жительница 1992 года рождения и три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения. Уточняется также, что ДТП произошло около 21.30 мск на Соборной площади в Рыбинске, в аварии участвовали автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус ЛиАЗ.
В соцсетях появилось видео ДТП, на нем видно, что автомобиль несся с огромной скоростью и врезался в автобус, когда тот находился на полосе кругового движения.
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