https://ria.ru/20231223/dtp-1917691195.html

На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека

На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2023

На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, предварительно, столкнулось четыре автомобиля, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T19:50

2023-12-23T19:50

2023-12-23T20:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, предварительно, столкнулось четыре автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что машина вылетела на встречную полосу и загорелась в результате ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД."В ДТП на 49-м километре МКАД, по предварительным данным, столкнулось четыре автомобиля. Два человека погибли", - сказал собеседник агентства.Позднее прокуратура Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что погибли водитель и пассажир горящего автомобиля. По предварительной информации, в их машину влетела "Тойота", 20-летний водитель которой не справился с управлением.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва