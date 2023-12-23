https://ria.ru/20231223/dtp-1917691195.html
На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека
На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2023
На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека
Два человека погибли в ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, предварительно, столкнулось четыре автомобиля, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:50
2023-12-23T19:50
2023-12-23T20:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, предварительно, столкнулось четыре автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что машина вылетела на встречную полосу и загорелась в результате ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД."В ДТП на 49-м километре МКАД, по предварительным данным, столкнулось четыре автомобиля. Два человека погибли", - сказал собеседник агентства.Позднее прокуратура Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что погибли водитель и пассажир горящего автомобиля. По предварительной информации, в их машину влетела "Тойота", 20-летний водитель которой не справился с управлением.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, москва
На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека
На 49-м километре МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, предварительно, столкнулось четыре автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее департамент транспорта столицы сообщил, что машина вылетела на встречную полосу и загорелась в результате ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД.
"В ДТП на 49-м километре МКАД, по предварительным данным, столкнулось четыре автомобиля. Два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
Позднее прокуратура Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что погибли водитель и пассажир горящего автомобиля. По предварительной информации, в их машину влетела "Тойота", 20-летний водитель которой не справился с управлением.
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