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Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 23.12.2023
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19:22 23.12.2023 (обновлено: 19:48 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/dtp-1917688186.html
Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали
Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали - РИА Новости, 23.12.2023
Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали
Один человек погиб, ещё четверо пострадали в ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:22
2023-12-23T19:48
происшествия
уфа
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо пострадали в ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии. По данным ведомства, на 5 километре дороги Уфа-Чишмы автомобиль BMW выехал на встречную полосу при обгоне, допустил касательное столкновение с ВАЗ-2115 и столкнулся с автобусом ПАЗ. "В салоне автобуса был 21 человек. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи, его пассажир госпитализирован. С автобуса троих пассажиров осматривают врачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Уфа, ГИБДД МВД РФ
Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали

ГИБДД: под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramДТП на 5 км автодороги Уфа-Чишмы
ДТП на 5 км автодороги Уфа-Чишмы - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
ДТП на 5 км автодороги Уфа-Чишмы
Читать ria.ru в
УФА, 23 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо пострадали в ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, на 5 километре дороги Уфа-Чишмы автомобиль BMW выехал на встречную полосу при обгоне, допустил касательное столкновение с ВАЗ-2115 и столкнулся с автобусом ПАЗ.
"В салоне автобуса был 21 человек. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи, его пассажир госпитализирован. С автобуса троих пассажиров осматривают врачи", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияУфаГИБДД МВД РФ
 
 
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