https://ria.ru/20231223/dtp-1917635174.html

В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы

В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы - РИА Новости, 23.12.2023

В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы

Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:02

2023-12-23T12:02

2023-12-23T12:02

происшествия

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Авария случилась в субботу в 05.40 мск на 53-м километре автодороги Сургут — Лянтор. По предварительным данным ведомства, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. "В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231223/mvd-1917626929.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, сургут