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В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы - РИА Новости, 23.12.2023
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы
Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:02
2023-12-23T12:02
2023-12-23T12:02
происшествия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Авария случилась в субботу в 05.40 мск на 53-м километре автодороги Сургут — Лянтор. По предварительным данным ведомства, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. "В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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сургутский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, сургут
Происшествия, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы
Три человека погибли в ДТП с двумя иномарками на трассе Сургут — Лянтор