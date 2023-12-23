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В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы - РИА Новости, 23.12.2023
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12:02 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/dtp-1917635174.html
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы - РИА Новости, 23.12.2023
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы
Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:02
2023-12-23T12:02
происшествия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Авария случилась в субботу в 05.40 мск на 53-м километре автодороги Сургут — Лянтор. По предварительным данным ведомства, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. "В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/mvd-1917626929.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, сургут
Происшествия, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
В Югре столкнулись две иномарки, есть жертвы

Три человека погибли в ДТП с двумя иномарками на трассе Сургут — Лянтор

© Полиция Югры/TelegramДТП на 53 километре автодороги "Сургут - Лянтор"
ДТП на 53 километре автодороги Сургут - Лянтор
© Полиция Югры/Telegram
ДТП на 53 километре автодороги "Сургут - Лянтор"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.
Авария случилась в субботу в 05.40 мск на 53-м километре автодороги СургутЛянтор. По предварительным данным ведомства, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera.
"В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом
Вчера, 10:42
 
ПроисшествияСургутский районХанты-Мансийский автономный округСургут
 
 
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