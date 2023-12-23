https://ria.ru/20231223/drozdenko-1917648438.html

Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"

Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером" - РИА Новости, 23.12.2023

Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" признался в том, что считает себя... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:39

2023-12-23T13:39

2023-12-23T13:39

выставка-форум "россия"

ленинградская область

александр дрозденко

выборг

выставка-форум "россия"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638305_0:155:3150:1927_1920x0_80_0_0_271ebd7ace5edbc2922d7e7c83801d30.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" признался в том, что считает себя "продвинутым байкером". "Мотоциклы — спорт, к которому я себя отношу, я не мотогонщик, я просто продвинутый байкер и для меня в свободное время в сезон прокатиться на мотоцикле большое удовольствие. Я люблю разные мотоциклы: большие и маленькие, и, кстати, имел счастье прокатиться, в том числе, на мотоцикле по трассам Игоры Драйв — это непередаваемое ощущение", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона. Согласно декларации о доходах Дрозденко за 2022 год, помимо легкового автомобиля Land Rover Defender, квадроцикла и снегохода, у губернатора Ленобласти есть мотоцикл Harley Davidson. В июле Дрозденко в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" возглавил мотопарад, участники которого доехали от Выборга до границы с Финляндией.

https://ria.ru/20231211/drozdenko-1915177623.html

ленинградская область

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, александр дрозденко, выборг, выставка-форум "россия", общество