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Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером" - РИА Новости, 23.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:39 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/drozdenko-1917648438.html
Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"
Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером" - РИА Новости, 23.12.2023
Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" признался в том, что считает себя... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:39
2023-12-23T13:39
выставка-форум "россия"
ленинградская область
александр дрозденко
выборг
выставка-форум "россия"
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" признался в том, что считает себя "продвинутым байкером". "Мотоциклы — спорт, к которому я себя отношу, я не мотогонщик, я просто продвинутый байкер и для меня в свободное время в сезон прокатиться на мотоцикле большое удовольствие. Я люблю разные мотоциклы: большие и маленькие, и, кстати, имел счастье прокатиться, в том числе, на мотоцикле по трассам Игоры Драйв — это непередаваемое ощущение", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона. Согласно декларации о доходах Дрозденко за 2022 год, помимо легкового автомобиля Land Rover Defender, квадроцикла и снегохода, у губернатора Ленобласти есть мотоцикл Harley Davidson. В июле Дрозденко в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" возглавил мотопарад, участники которого доехали от Выборга до границы с Финляндией.
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ленинградская область, александр дрозденко, выборг, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Ленинградская область, Александр Дрозденко, Выборг, Выставка-форум "Россия", Общество
Дрозденко назвал себя "продвинутым байкером"

Губернатор Ленинградской области Дрозденко назвал себя продвинутым байкером

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" признался в том, что считает себя "продвинутым байкером".
«
"Мотоциклы — спорт, к которому я себя отношу, я не мотогонщик, я просто продвинутый байкер и для меня в свободное время в сезон прокатиться на мотоцикле большое удовольствие. Я люблю разные мотоциклы: большие и маленькие, и, кстати, имел счастье прокатиться, в том числе, на мотоцикле по трассам Игоры Драйв — это непередаваемое ощущение", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона.
Согласно декларации о доходах Дрозденко за 2022 год, помимо легкового автомобиля Land Rover Defender, квадроцикла и снегохода, у губернатора Ленобласти есть мотоцикл Harley Davidson.
В июле Дрозденко в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" возглавил мотопарад, участники которого доехали от Выборга до границы с Финляндией.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Выставка-форум "Россия"Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВыборгВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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