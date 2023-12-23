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Десантники дронами уничтожили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/desant-1917608968.html
Десантники дронами уничтожили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ
Десантники дронами уничтожили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
Десантники дронами уничтожили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ
Подразделения БПЛА ивановских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:32
2023-12-23T04:32
артемовский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА ивановских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, десантники точным сбросом с квадрокоптера поразили скопление личного состава ВСУ. После взрыва один украинский военнослужащий был ранен, кроме того, началась детонация боеприпасов. Следующей целью стала так называемая "лисья нора" - углубление, которое обустраивают в траншее для того, чтобы спастись от осколков. Ивановским десантникам удалось сбросить боеприпас прямо перед "лисьей норой", военнослужащий ВСУ, который находился внутри, получил ранения. "Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - дополнил в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231223/desantniki-1917608162.html
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артемовский, вооруженные силы украины
Артемовский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Десантники дронами уничтожили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ

Ивановские бойцы ВДВ дронами поразили под Артемовском несколько групп пехоты ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА ивановских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, десантники точным сбросом с квадрокоптера поразили скопление личного состава ВСУ. После взрыва один украинский военнослужащий был ранен, кроме того, началась детонация боеприпасов. Следующей целью стала так называемая "лисья нора" - углубление, которое обустраивают в траншее для того, чтобы спастись от осколков. Ивановским десантникам удалось сбросить боеприпас прямо перед "лисьей норой", военнослужащий ВСУ, который находился внутри, получил ранения.
"Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - дополнил в оборонном ведомстве.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийВооруженные силы Украины
 
 
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