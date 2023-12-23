https://ria.ru/20231223/depozity-1917615198.html
Валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов
Валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 23.12.2023
Валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов
Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T07:42
2023-12-23T07:42
2023-12-23T07:42
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. С мая прошлого года валютные депозиты постоянно сокращались, не менялся их объем лишь в одном месяце - в ноябре 2022 года. В ноябре текущего года по сравнению с октябрем традиционные валютные депозиты выросли на 1%, до 27,1 миллиарда долларов, почти достигнув уровня сентября. В целом же их объем минимален с начала 2008 года. Вместе с тем средства россиян на текущих счетах продолжили сокращение, но при этом меньшими темпами. В ноябре по сравнению с октябрем их объем снизился на 1,1%, до 14,6 миллиарда долларов. Общий объем валютных средств физлиц в российских банках в ноябре вырос на 0,3%, до 41,7 миллиарда долларов, также показав рост впервые с мая 2022 года.
https://ria.ru/20230525/depozity-1874138084.html
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экономика
Валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов
Валютные депозиты россиян впервые с мая 2022 выросли до 27,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
С мая прошлого года валютные депозиты постоянно сокращались, не менялся их объем лишь в одном месяце - в ноябре 2022 года.
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В ноябре текущего года по сравнению с октябрем традиционные валютные депозиты выросли на 1%, до 27,1 миллиарда долларов, почти достигнув уровня сентября. В целом же их объем минимален с начала 2008 года.
Вместе с тем средства россиян на текущих счетах продолжили сокращение, но при этом меньшими темпами. В ноябре по сравнению с октябрем их объем снизился на 1,1%, до 14,6 миллиарда долларов.
Общий объем валютных средств физлиц в российских банках в ноябре вырос на 0,3%, до 41,7 миллиарда долларов, также показав рост впервые с мая 2022 года.
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