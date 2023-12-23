https://ria.ru/20231223/delo-1917640991.html

СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице

СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице - РИА Новости, 23.12.2023

СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице

Четырёхмесячная девочка умерла в больнице в Пермском крае, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:35

2023-12-23T12:35

2023-12-23T12:35

пермский край

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Четырёхмесячная девочка умерла в больнице в Пермском крае, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. По данным СКР, СМИ опубликовали информацию о смерти четырёхмесячной девочки в медицинском учреждении пермского Кудымкара, при этом мать ребенка считает, что малышке не оказали необходимой помощи. "Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермский край, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермь