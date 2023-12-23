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СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице
СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице - РИА Новости, 23.12.2023
СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице
Четырёхмесячная девочка умерла в больнице в Пермском крае, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:35
2023-12-23T12:35
2023-12-23T12:35
пермский край
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Четырёхмесячная девочка умерла в больнице в Пермском крае, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. По данным СКР, СМИ опубликовали информацию о смерти четырёхмесячной девочки в медицинском учреждении пермского Кудымкара, при этом мать ребенка считает, что малышке не оказали необходимой помощи. "Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермь
Пермский край, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице
Бастрыкин распорядился возбудить дело после смерти младенца в больнице Кудымкара