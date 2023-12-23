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Трамп вызвал Байдена на дебаты - РИА Новости, 23.12.2023
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01:28 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/debaty-1917602523.html
Трамп вызвал Байдена на дебаты
Трамп вызвал Байдена на дебаты - РИА Новости, 23.12.2023
Трамп вызвал Байдена на дебаты
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатировать с преемником Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:28
2023-12-23T01:28
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатировать с преемником Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. "О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?" - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитт. Так он ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации. Кандидат в президенты США может отказаться от участия в дебатах, если сочтет это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Сам Трамп отказался участвовать в публичных спорах с другими кандидатами-республиканцами. Политик не исключает, что по ходу праймериз может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Трамп вызвал Байдена на дебаты

Трамп заявил, что жаждет дебатировать с Байденом в рамках предвыборной кампании

© AP Photo / Eugene HoshikoПортреты Джо Байдена и Дональда Трампа
Портреты Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Портреты Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатировать с преемником Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.
«
"О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?" - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.
Так он ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации.
Кандидат в президенты США может отказаться от участия в дебатах, если сочтет это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Сам Трамп отказался участвовать в публичных спорах с другими кандидатами-республиканцами. Политик не исключает, что по ходу праймериз может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.
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СШАДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
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