https://ria.ru/20231223/debaty-1917602523.html

Трамп вызвал Байдена на дебаты

Трамп вызвал Байдена на дебаты - РИА Новости, 23.12.2023

Трамп вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатировать с преемником Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:28

2023-12-23T01:28

2023-12-23T01:28

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатировать с преемником Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. "О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?" - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитт. Так он ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации. Кандидат в президенты США может отказаться от участия в дебатах, если сочтет это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Сам Трамп отказался участвовать в публичных спорах с другими кандидатами-республиканцами. Политик не исключает, что по ходу праймериз может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.

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сша, джо байден, дональд трамп, в мире