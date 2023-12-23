https://ria.ru/20231223/chekhiya-1917598282.html
В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях
В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях - РИА Новости, 23.12.2023
В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях
Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам, заявил в пятницу глава МВД Чехии Вит Ракушан. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T00:35
2023-12-23T00:35
2023-12-23T00:35
прага
чехия
карлов университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917314952_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c5d211852e8349d61b0d5349d38b2ca.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам, заявил в пятницу глава МВД Чехии Вит Ракушан. В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета на площади Яна Палаха. "Ходят слухи, что стрелявший предупреждал о своем намерении, а полиция ничего не предприняла. Это не правда. Это было полной неожиданностью", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. По словам Ракушана, на рассмотрении парламента страны находится новое оружейное законодательство, которое позволит полиции в определенных случаях изымать легально приобретенное оружие. Как сообщал замглавы краевой дирекции чешской полиции Войтех Мотыка, нападавший, предположительно, предупредил свою подругу о намерении покончить с собой, после чего она обратилась в полицию. По его словам, получив сообщение, полиция инициировала поиски мужчины и установила, что подозреваемый направляется в Прагу.
https://ria.ru/20231222/mulyazh-1917592541.html
https://ria.ru/20231222/strelba-1917365294.html
прага
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917314952_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e41bc750dd12e99e903e00e2fc5cce04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прага, чехия, карлов университет, в мире
Прага, Чехия, Карлов университет, В мире
В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях
МВД Чехии опровергло слухи, что устроивший стрельбу в Праге заявлял о намерениях
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам, заявил в пятницу глава МВД Чехии Вит Ракушан.
В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета на площади Яна Палаха.
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
"Ходят слухи, что стрелявший предупреждал о своем намерении, а полиция ничего не предприняла. Это не правда. Это было полной неожиданностью", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
По словам Ракушана, на рассмотрении парламента страны находится новое оружейное законодательство, которое позволит полиции в определенных случаях изымать легально приобретенное оружие.
Как сообщал замглавы краевой дирекции чешской полиции Войтех Мотыка, нападавший, предположительно, предупредил свою подругу о намерении покончить с собой, после чего она обратилась в полицию. По его словам, получив сообщение, полиция инициировала поиски мужчины и установила, что подозреваемый направляется в Прагу.
Людей в районе стрельбы в Праге не предупредили об угрозе, заявил очевидец