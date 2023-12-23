https://ria.ru/20231223/chekhiya-1917598282.html

В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях

В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях - РИА Новости, 23.12.2023

В Чехии опровергли сообщения, что стрелок в Праге предупреждал о намерениях

Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам, заявил в пятницу глава МВД Чехии Вит Ракушан. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:35

2023-12-23T00:35

2023-12-23T00:35

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карлов университет

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам, заявил в пятницу глава МВД Чехии Вит Ракушан. В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета на площади Яна Палаха. "Ходят слухи, что стрелявший предупреждал о своем намерении, а полиция ничего не предприняла. Это не правда. Это было полной неожиданностью", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. По словам Ракушана, на рассмотрении парламента страны находится новое оружейное законодательство, которое позволит полиции в определенных случаях изымать легально приобретенное оружие. Как сообщал замглавы краевой дирекции чешской полиции Войтех Мотыка, нападавший, предположительно, предупредил свою подругу о намерении покончить с собой, после чего она обратилась в полицию. По его словам, получив сообщение, полиция инициировала поиски мужчины и установила, что подозреваемый направляется в Прагу.

https://ria.ru/20231222/mulyazh-1917592541.html

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прага, чехия, карлов университет, в мире