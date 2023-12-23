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Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год - РИА Новости, 23.12.2023
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04:06 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/byudzhet-1917608284.html
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год - РИА Новости, 23.12.2023
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:06
2023-12-23T04:06
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб.На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.Закончатся 30 декабряСредства министерства обороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.В рамках оставшегося бюджета, который по оценкам Пентагона составляет 1,07 миллиарда долларов, планируется закупить различные вооружения и оборудование. Наибольшая часть суммы в размере 635 миллионов долларов пойдет на закупку ракет, 210 миллионов долларов - на осколочно-фугасные снаряды 155-мм М795, взрыватели и капсюли, 129 миллионов долларов - на засекреченное финансирование ВМС в категории "иные ракеты"."Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в безопасности Украины", - отметил в письме Маккорд.Блокирование помощи УкраинеРанее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html
https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html
https://ria.ru/20231222/indeytsy-1917372329.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Министерство обороны США
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.
Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб.
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На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.

Закончатся 30 декабря

Средства министерства обороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.
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В рамках оставшегося бюджета, который по оценкам Пентагона составляет 1,07 миллиарда долларов, планируется закупить различные вооружения и оборудование. Наибольшая часть суммы в размере 635 миллионов долларов пойдет на закупку ракет, 210 миллионов долларов - на осколочно-фугасные снаряды 155-мм М795, взрыватели и капсюли, 129 миллионов долларов - на засекреченное финансирование ВМС в категории "иные ракеты".
"Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в безопасности Украины", - отметил в письме Маккорд.

Блокирование помощи Украине

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.
Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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