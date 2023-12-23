https://ria.ru/20231223/byudzhet-1917608284.html

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год - РИА Новости, 23.12.2023

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:06

2023-12-23T04:06

2023-12-23T04:06

в мире

украина

сша

израиль

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб.На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.Закончатся 30 декабряСредства министерства обороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.В рамках оставшегося бюджета, который по оценкам Пентагона составляет 1,07 миллиарда долларов, планируется закупить различные вооружения и оборудование. Наибольшая часть суммы в размере 635 миллионов долларов пойдет на закупку ракет, 210 миллионов долларов - на осколочно-фугасные снаряды 155-мм М795, взрыватели и капсюли, 129 миллионов долларов - на засекреченное финансирование ВМС в категории "иные ракеты"."Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в безопасности Украины", - отметил в письме Маккорд.Блокирование помощи УкраинеРанее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html

https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html

https://ria.ru/20231222/indeytsy-1917372329.html

украина

сша

израиль

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, сша, израиль, джо байден, министерство обороны сша