https://ria.ru/20231223/bucha-1917628137.html

Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче - РИА Новости, 23.12.2023

Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США, заявила РИА... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:02

2023-12-23T11:02

2023-12-23T11:03

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отсутствие реакции профильных международных организации на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка", - сказала она. "Выполнена она была киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев. За основу взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 г", - сказала Захарова. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче". Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, с тем чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. ОБСЕ позднее рекомендовала обратиться к представителям БДИПЧ. РИА Новости переадресовало запрос в БДИПЧ. Как говорится в комментариях БДИПЧ, поступивших в адрес РИА Новости, "хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области". При этом в бюро считают, что провести расследование должна Россия. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20231218/bucha-1916538695.html

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в мире, россия, буча, киев, мария захарова, сергей лавров, дмитрий песков, обсе