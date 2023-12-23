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Источник: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче - РИА Новости, 23.12.2023
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06:41 23.12.2023 (обновлено: 06:51 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/bucha-1917612689.html
Источник: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче
Источник: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче - РИА Новости, 23.12.2023
Источник: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче
Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили страшный фарс постановки в Буче, заявил источник в МИД... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:41
2023-12-23T06:51
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили страшный фарс постановки в Буче, заявил источник в МИД России РИА Новости.В начале декабря министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в ответ на запрос РИА Новости в субботу заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче", но не ответило напрямую на вопрос, располагает ли таким списком."Отсутствие реакции у всех международных организаций, чей мандат предполагает пристальное внимание к ситуации в регионе, доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили этот страшный фарс", - заявил источник РИА Новости. По его словам, "сценарий постановки в Буче был списан со сценария постановки нацистской Германии против Красной Армии в Неммерсдорфе". Это, по оценке источника, является еще одним доказательством нацисткой сущности киевского режима. Неммерсдорф (сейчас Маяковское Калининградской области) – поселок в Восточной Пруссии, освобожденный Красной Армией 21 октября 1944 года. Однако уже 23 октября передовые части Красной Армии были вынуждены отступить, опасаясь попасть в окружение из-за контратаки вермахта. После возвращения поселка под контроль гитлеровцы обвинили красноармейцев в гибели от 19 до 30 мирных жителей, это широко освещалось в немецкой пропаганде. Однако после окончания войны представители немецкой стороны признали, что убийства были инсценировкой. В Минобороны в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. В Кремле категорически отвергли любые обвинения в причастности России к гибели людей в Буче и потребовали от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в ее адрес, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20231218/bucha-1916538695.html
https://ria.ru/20231025/spisok-1905260436.html
https://ria.ru/20230606/rassledovanie-1876605810.html
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россия, буча, германия, сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Буча, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Источник: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче

Источник в МИД уверен, что бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили страшный фарс постановки в Буче, заявил источник в МИД России РИА Новости.
В начале декабря министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче
18 декабря, 16:29
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в ответ на запрос РИА Новости в субботу заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче", но не ответило напрямую на вопрос, располагает ли таким списком.
«
"Отсутствие реакции у всех международных организаций, чей мандат предполагает пристальное внимание к ситуации в регионе, доказывает, что вся история с Бучей является постановкой, выполненной руками киевского режима с подачи США и Британии. Своим молчанием и бездействием секретариат ОБСЕ и другие международные организации буквально разоблачили этот страшный фарс", - заявил источник РИА Новости.
По его словам, "сценарий постановки в Буче был списан со сценария постановки нацистской Германии против Красной Армии в Неммерсдорфе". Это, по оценке источника, является еще одним доказательством нацисткой сущности киевского режима.
Неммерсдорф (сейчас Маяковское Калининградской области) – поселок в Восточной Пруссии, освобожденный Красной Армией 21 октября 1944 года. Однако уже 23 октября передовые части Красной Армии были вынуждены отступить, опасаясь попасть в окружение из-за контратаки вермахта. После возвращения поселка под контроль гитлеровцы обвинили красноармейцев в гибели от 19 до 30 мирных жителей, это широко освещалось в немецкой пропаганде. Однако после окончания войны представители немецкой стороны признали, что убийства были инсценировкой.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В ООН не знают, почему Киев не предоставил России список жертв в Буче
25 октября, 21:48
В Минобороны в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
В Кремле категорически отвергли любые обвинения в причастности России к гибели людей в Буче и потребовали от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в ее адрес, а прислушаться к аргументации Москвы.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Небензя призвал ООН не повторять ошибок Бучи и "Северных потоков"
6 июня, 23:44
 
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