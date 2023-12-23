ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о "погибших" в Буче
ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке "жертв в Буче"
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило РИА Новости, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке "жертв в Буче".
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, но, несмотря на это, он так и не был предоставлен. В обращении содержалась просьба прокомментировать, ведется ли сейчас работа с украинскими властями, с тем чтобы эти данные были переданы Москве в ближайшее время или опубликованы в открытом доступе. ОБСЕ позднее рекомендовала обратиться к представителям БДИПЧ. РИА Новости переадресовало запрос в БДИПЧ.
"Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области", - говорится в комментариях БДИПЧ, поступивших в адрес РИА Новости.
При этом в бюро считают, что провести расследование должна Россия.
В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.