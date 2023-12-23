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Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 23.12.2023
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22:37 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/boeviki-1917706291.html
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке - РИА Новости, 23.12.2023
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке
Число боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, нейтрализованных в ходе операции на севере Ирака, выросло с тринадцати до шестнадцати, сообщило... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T22:37
2023-12-23T22:37
в мире
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рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. Число боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, нейтрализованных в ходе операции на севере Ирака, выросло с тринадцати до шестнадцати, сообщило Министерство национальной обороны страны. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели двенадцати своих военнослужащих. "Наши операции против террористов, убивших наших героических боевых товарищей в зоне операции "Коготь-замок", продолжаются эффективно. Число террористов, нейтрализованных нашими мехметчиками (так в Турции называют военнослужащих - ред.) в этом регионе, увеличилось до 16", - говорится в сообщении военного ведомства в соцсети Х. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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в мире, турция, рабочая партия курдистана, ирак
В мире, Турция, Рабочая партия Курдистана, Ирак
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК на севере Ирака

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана | Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. Число боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, нейтрализованных в ходе операции на севере Ирака, выросло с тринадцати до шестнадцати, сообщило Министерство национальной обороны страны.
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели двенадцати своих военнослужащих.
"Наши операции против террористов, убивших наших героических боевых товарищей в зоне операции "Коготь-замок", продолжаются эффективно. Число террористов, нейтрализованных нашими мехметчиками (так в Турции называют военнослужащих - ред.) в этом регионе, увеличилось до 16", - говорится в сообщении военного ведомства в соцсети Х.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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В миреТурцияРабочая партия КурдистанаИрак
 
 
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