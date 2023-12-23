https://ria.ru/20231223/blokada-1917674557.html

Польские перевозчики разблокировали КПП "Шегини-Медыка", заявили на Украине

Польские перевозчики разблокировали КПП "Шегини-Медыка", заявили на Украине - РИА Новости, 23.12.2023

Польские перевозчики разблокировали КПП "Шегини-Медыка", заявили на Украине

Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе с Украиной, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:10

2023-12-23T17:10

2023-12-23T17:10

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе с Украиной, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий. "Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Х. Свириденко назвала разблокировку КПП важным улучшением на западной границе Украины, ставшим результатом многомесячной работы украинского и польского правительства. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, украина, киев, словакия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз