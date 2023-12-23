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Украинский исследовательский центр оценил угрозу "полных блэкаутов" зимой - РИА Новости, 23.12.2023
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06:13 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/blekaut-1917611931.html
Украинский исследовательский центр оценил угрозу "полных блэкаутов" зимой
Украинский исследовательский центр оценил угрозу "полных блэкаутов" зимой - РИА Новости, 23.12.2023
Украинский исследовательский центр оценил угрозу "полных блэкаутов" зимой
Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимой не будет общенациональных отключений электроэнергии. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:13
2023-12-23T06:13
украина
киев
в мире
герман галущенко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимой не будет общенациональных отключений электроэнергии. "Мы более подготовлены, чем раньше, мы считаем, что общенациональных отключений не будет, мы знаем, как лучше защититься от атак", - заявил Харченко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопросы о том, что он ждет от зимы. Как отметил Харченко, от союзников зимой в основном нужны средства противовоздушной обороны, а не одеяла. Ранее директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик заявлял, что большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе. В октябре украинское издание "Страна.ua" сообщало, что министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.
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украина, киев, в мире, герман галущенко
Украина, Киев, В мире, Герман Галущенко
Украинский исследовательский центр оценил угрозу "полных блэкаутов" зимой

В центре исследований энергетики Украины исключили возможность блэкаутов зимой

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимой не будет общенациональных отключений электроэнергии.
«
"Мы более подготовлены, чем раньше, мы считаем, что общенациональных отключений не будет, мы знаем, как лучше защититься от атак", - заявил Харченко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопросы о том, что он ждет от зимы.
Как отметил Харченко, от союзников зимой в основном нужны средства противовоздушной обороны, а не одеяла.
Ранее директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик заявлял, что большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе.
В октябре украинское издание "Страна.ua" сообщало, что министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.
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