https://ria.ru/20231223/bezopasnost-1917641754.html

Губернатор Приамурья поручил обеспечить безопасность людей в дни праздников

Губернатор Приамурья поручил обеспечить безопасность людей в дни праздников - РИА Новости, 23.12.2023

Губернатор Приамурья поручил обеспечить безопасность людей в дни праздников

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить безопасность людей во время длинных новогодних праздников, а также держать на личном контроле работу... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:45

2023-12-23T12:45

2023-12-23T12:45

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fc058c30ccfeb81af6ea5557688f9b5.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить безопасность людей во время длинных новогодних праздников, а также держать на личном контроле работу систем ЖКХ и организацию пожарной безопасности, сообщает правительство региона. Организацию работы профильных ведомств и муниципальных администраций в период новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании КЧС. В зоне особого внимания объекты ЖКХ, дороги, пожарная безопасность в домах и местах, где проходят праздничные мероприятия, а также водоемы с неокрепшим льдом, куда амурчане могут выехать, несмотря на запреты. "Мы должны обеспечить комфорт и безопасность людей в длинные новогодние выходные. Руководители профильных ведомств и главы на местах знают все риски. На особом личном контроле поручаю держать работу всех систем ЖКХ, а также организацию пожарной безопасности во время всех праздничных мероприятий", - сказал Орлов. Для оперативного реагирования в случае ЧС в период длинных выходных для сил и средств Амурской области будет введен режим "Повышенная готовность". Он начнет действовать с 8:00 (2.00 мск) 29 декабря 2023 года и продлится весь период новогодних и рождественских праздников. Минлесхоз области разработал алгоритмы действий дежурных в случае угрозы или возникновения ЧС. Они направлены во все органы местного самоуправления и профильные ведомства. Государственная жилищная инспекция на особом контроле будет держать работу управляющих компаний, а Минтранспорта и дорожного хозяйства области организует мониторинг за состоянием и своевременной расчисткой автомобильных дорог. "Главам необходимо обеспечить постоянную готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие у них необходимых материалов и оборудования для ликвидации аварий, а также проверить резервные источники электроснабжения", - сказал зампред правительства – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов. Зампред также попросил принимать решения оперативно и в случае недостаточных сил и средств запросить их из резерва области. Специалисты регионального МЧС в преддверии новогодних выходных провели порядка 1,5 тысячи профилактических мероприятий, в том числе около 700 профилактических визитов с обследованием мест проведения массовых мероприятий. Кроме того, проведено 217 практических тренировок по эвакуации людей на случай ЧС. На контроле находятся 23 организации, осуществляющие продажу пиротехнических изделий. В период новогодних праздников особое внимание уделяется организации мест запуска фейерверков. Главам муниципальных образований рекомендовано сформировать перечни официальных мест запуска фейерверков, проинформировать население и обеспечить на месте соблюдение требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20231218/blagotvoritelnost-1916389666.html

https://ria.ru/20231129/vygovor-1912537779.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)