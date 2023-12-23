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При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 23.12.2023 (обновлено: 20:57 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/bespilotnik-1917694243.html
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.12.2023
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек
В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:30
2023-12-23T20:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
петровский район
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Петровского ранена женщина 1964 года рождения", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбрасывала боеприпасы с беспилотников на этот район как минимум три раза.Ранее в субботу Кулемзин также сообщил о семи пострадавших после атаки дронов на Кировский район города.Накануне украинские войска с помощью дрона обстреляли сотрудников МЧС России, тушивших пожар в хозяйственной постройке в Донецке. Пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, петровский район, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Петровский район, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек

Кулемзин: в Донецке 8 человек пострадали после сброса боеприпасов с дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрелов
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Петровского ранена женщина 1964 года рождения", — написал он.
По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбрасывала боеприпасы с беспилотников на этот район как минимум три раза.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины, этот район регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

Ранее в субботу Кулемзин также сообщил о семи пострадавших после атаки дронов на Кировский район города.
Накануне украинские войска с помощью дрона обстреляли сотрудников МЧС России, тушивших пожар в хозяйственной постройке в Донецке. Пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПетровский районПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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