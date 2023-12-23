https://ria.ru/20231223/bespilotnik-1917694243.html

При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек

При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.12.2023

При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек

В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T20:30

2023-12-23T20:30

2023-12-23T20:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

петровский район

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Петровского ранена женщина 1964 года рождения", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбрасывала боеприпасы с беспилотников на этот район как минимум три раза.Ранее в субботу Кулемзин также сообщил о семи пострадавших после атаки дронов на Кировский район города.Накануне украинские войска с помощью дрона обстреляли сотрудников МЧС России, тушивших пожар в хозяйственной постройке в Донецке. Пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, петровский район, происшествия, вооруженные силы украины