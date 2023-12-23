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При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.12.2023
При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек
В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:30
2023-12-23T20:30
2023-12-23T20:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
петровский район
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. В Донецке число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с помощью беспилотников, увеличилось до восьми, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе по улице Петровского ранена женщина 1964 года рождения", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбрасывала боеприпасы с беспилотников на этот район как минимум три раза.Ранее в субботу Кулемзин также сообщил о семи пострадавших после атаки дронов на Кировский район города.Накануне украинские войска с помощью дрона обстреляли сотрудников МЧС России, тушивших пожар в хозяйственной постройке в Донецке. Пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части получили ранения, сейчас их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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При ударе ВСУ по Донецку пострадали восемь человек
Кулемзин: в Донецке 8 человек пострадали после сброса боеприпасов с дронов ВСУ