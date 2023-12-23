https://ria.ru/20231223/bayden-1917602802.html
Байден отправляется на праздничные каникулы
Байден отправляется на праздничные каникулы - РИА Новости, 23.12.2023
Байден отправляется на праздничные каникулы
Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:39
2023-12-23T01:39
2023-12-23T01:39
сша
вашингтон (штат)
санта-крус (боливия)
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_0:50:2878:1669_1920x0_80_0_0_762395d2343ad7416ed7581393fde08e.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. "В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.), где останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом", - сообщила пресс-служба администрации. Переночевав в Вашингтоне, Байден отправится встречать Новый год, сообщил Белый дом. "В среду президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники", - говорится в сообщении. На Карибах Байден встречал и прошлый Новый год.
https://ria.ru/20231222/bayden-1917364358.html
сша
вашингтон (штат)
санта-крус (боливия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95bbf55c2ec870cb09777dbb882a18bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), санта-крус (боливия), джо байден, в мире
США, Вашингтон (штат), Санта-Крус (Боливия), Джо Байден, В мире
Байден отправляется на праздничные каникулы
Байден проведет канун Рождества в резиденции, а Новый год встретит на Карибах