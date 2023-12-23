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Байден отправляется на праздничные каникулы - РИА Новости, 23.12.2023
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01:39 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/bayden-1917602802.html
Байден отправляется на праздничные каникулы
Байден отправляется на праздничные каникулы - РИА Новости, 23.12.2023
Байден отправляется на праздничные каникулы
Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:39
2023-12-23T01:39
сша
вашингтон (штат)
санта-крус (боливия)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. "В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.), где останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом", - сообщила пресс-служба администрации. Переночевав в Вашингтоне, Байден отправится встречать Новый год, сообщил Белый дом. "В среду президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники", - говорится в сообщении. На Карибах Байден встречал и прошлый Новый год.
https://ria.ru/20231222/bayden-1917364358.html
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вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), санта-крус (боливия), джо байден, в мире
США, Вашингтон (штат), Санта-Крус (Боливия), Джо Байден, В мире
Байден отправляется на праздничные каникулы

Байден проведет канун Рождества в резиденции, а Новый год встретит на Карибах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах.
«
"В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.), где останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом", - сообщила пресс-служба администрации.
Переночевав в Вашингтоне, Байден отправится встречать Новый год, сообщил Белый дом. "В среду президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники", - говорится в сообщении.
На Карибах Байден встречал и прошлый Новый год.
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