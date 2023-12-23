https://ria.ru/20231223/bayden-1917602802.html

Байден отправляется на праздничные каникулы

Байден отправляется на праздничные каникулы - РИА Новости, 23.12.2023

Байден отправляется на праздничные каникулы

Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:39

2023-12-23T01:39

2023-12-23T01:39

сша

вашингтон (штат)

санта-крус (боливия)

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_0:50:2878:1669_1920x0_80_0_0_762395d2343ad7416ed7581393fde08e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляется на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. "В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.), где останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом", - сообщила пресс-служба администрации. Переночевав в Вашингтоне, Байден отправится встречать Новый год, сообщил Белый дом. "В среду президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники", - говорится в сообщении. На Карибах Байден встречал и прошлый Новый год.

https://ria.ru/20231222/bayden-1917364358.html

сша

вашингтон (штат)

санта-крус (боливия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), санта-крус (боливия), джо байден, в мире