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Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе - РИА Новости, 23.12.2023
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01:26 23.12.2023 (обновлено: 01:31 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/bayden-1917602178.html
Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе
Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе - РИА Новости, 23.12.2023
Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе
Президент США Джо Байден заявил, что был "убит горем" после новостей о кончине 73-летнего американца Гади Хаггаи, который, как сообщалось, находился в плену у... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:26
2023-12-23T01:31
израиль
россия
сша
джо байден
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что был "убит горем" после новостей о кончине 73-летнего американца Гади Хаггаи, который, как сообщалось, находился в плену у ХАМАС. Ранее о гибели 73-летнего Гади Хаггаи сообщила израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести". При этом организация отмечала, что Хаггаи с женой Джуди были похищены 7 октября, он был в тот же день "критически" ранен. Волонтерская организация утверждает, что тело Гади остается в секторе Газа, его жена до сих пор в заложниках. В заявлении Байден указывает, что он с супругой были "убиты горем" от известий о том, что американец Гади Хаггаи, как считается, "был убит ХАМАС 7 октября". Американский президент также подтвердил обещание по работе над возвращением оставшихся заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231211/ssha-1914980196.html
https://ria.ru/20231219/prekraschenie-1916813824.html
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израиль, россия, сша, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден заявил, что был "убит горем" из-за гибели американца в Газе

Байден заявил, что был "убит горем" после известий о гибели американца в Газе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что был "убит горем" после новостей о кончине 73-летнего американца Гади Хаггаи, который, как сообщалось, находился в плену у ХАМАС.
Ранее о гибели 73-летнего Гади Хаггаи сообщила израильская волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести". При этом организация отмечала, что Хаггаи с женой Джуди были похищены 7 октября, он был в тот же день "критически" ранен. Волонтерская организация утверждает, что тело Гади остается в секторе Газа, его жена до сих пор в заложниках.
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В заявлении Байден указывает, что он с супругой были "убиты горем" от известий о том, что американец Гади Хаггаи, как считается, "был убит ХАМАС 7 октября".
Американский президент также подтвердил обещание по работе над возвращением оставшихся заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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19 декабря, 20:21
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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