https://ria.ru/20231223/bansroft-1917621681.html
В ЦАР заявили, что не знают о планах Banсroft работать в стране
В ЦАР заявили, что не знают о планах Banсroft работать в стране - РИА Новости, 23.12.2023
В ЦАР заявили, что не знают о планах Banсroft работать в стране
Глава МИД Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не в курсе планов американской ЧВК Banсroft начать работу в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:29
2023-12-23T09:29
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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не в курсе планов американской ЧВК Banсroft начать работу в стране, а США, по ее словам, запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР оружие и средства коммуникации, не уведомив Банги. "Я не знаю ни о каком соглашении, подписанном компанией Bancoft, о которой мне даже неизвестно. Кроме того, все, что я знаю, а я это знаю - задав вопрос американскому посольству, - это об уведомлении, которое было сделано Соединенными Штатами на полях Совета Безопасности, с целью получения возможности разместить оружие и средства радиосвязи на территории ЦАР для проведения определенного числе операций в рамках осуществляемой ими деятельности. Центральноафриканская сторона не была проинформирована", - сказала министр. По ее словам, в нормальной практике государства сами подают подобные запросы, исходя из своих нужд, а не другие страны решают, что нужно отправить.
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в мире, цар, сша, оон
В ЦАР заявили, что не знают о планах Banсroft работать в стране
Глава МИД ЦАР заявила, что не знает о планах ЧВК Banсroft работать в стране
БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не в курсе планов американской ЧВК Banсroft начать работу в стране, а США, по ее словам, запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР оружие и средства коммуникации, не уведомив Банги.
«
"Я не знаю ни о каком соглашении, подписанном компанией Bancoft, о которой мне даже неизвестно. Кроме того, все, что я знаю, а я это знаю - задав вопрос американскому посольству, - это об уведомлении, которое было сделано Соединенными Штатами на полях Совета Безопасности, с целью получения возможности разместить оружие и средства радиосвязи на территории ЦАР для проведения определенного числе операций в рамках осуществляемой ими деятельности. Центральноафриканская сторона не была проинформирована", - сказала министр.
По ее словам, в нормальной практике государства сами подают подобные запросы, исходя из своих нужд, а не другие страны решают, что нужно отправить.
ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории