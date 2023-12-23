https://ria.ru/20231223/avtobus-1917669761.html

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками - РИА Новости, 23.12.2023

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками

Автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области, пострадали двое взрослых, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:38

2023-12-23T16:38

2023-12-23T16:38

происшествия

ярославская область

владимирская область

ростовский район

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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области, пострадали двое взрослых, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Водитель и пассажиры перевернувшегося автобуса из Струнино (Владимирская область – ред.) живы. В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию", - написал Авдеев. Он уточнил, что ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. "К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие – с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе", - добавил Авдеев. Губернатор подчеркнул, что по возвращении пассажиров автобуса домой областной минздрав запланировал для всех повторный осмотр в поликлинике.

https://ria.ru/20231223/minzdrav-1917630690.html

ярославская область

владимирская область

ростовский район

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происшествия, ярославская область, владимирская область, ростовский район