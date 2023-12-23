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В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками - РИА Новости, 23.12.2023
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16:38 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/avtobus-1917669761.html
В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками
В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками - РИА Новости, 23.12.2023
В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками
Автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области, пострадали двое взрослых, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:38
2023-12-23T16:38
происшествия
ярославская область
владимирская область
ростовский район
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области, пострадали двое взрослых, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Водитель и пассажиры перевернувшегося автобуса из Струнино (Владимирская область – ред.) живы. В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию", - написал Авдеев. Он уточнил, что ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. "К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие – с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе", - добавил Авдеев. Губернатор подчеркнул, что по возвращении пассажиров автобуса домой областной минздрав запланировал для всех повторный осмотр в поликлинике.
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происшествия, ярославская область, владимирская область, ростовский район
Происшествия, Ярославская область, Владимирская область, Ростовский район
В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками

Авдеев: автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, пострадали двое

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Автобус со школьниками из Владимирской области, ехавшими на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области, пострадали двое взрослых, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
«
"Водитель и пассажиры перевернувшегося автобуса из Струнино (Владимирская область – ред.) живы. В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию", - написал Авдеев.
Он уточнил, что ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
"К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие – с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе", - добавил Авдеев.
Губернатор подчеркнул, что по возвращении пассажиров автобуса домой областной минздрав запланировал для всех повторный осмотр в поликлинике.
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ПроисшествияЯрославская областьВладимирская областьРостовский район
 
 
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