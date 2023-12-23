https://ria.ru/20231223/avariya-1917689408.html

На МКАД машина вылетела на встречку и загорелась

На МКАД машина вылетела на встречку и загорелась - РИА Новости, 23.12.2023

На МКАД машина вылетела на встречку и загорелась

В Москве машина вылетела на встречную полосу на внешней стороне 49-го километра МКАД и загорелась, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T19:37

2023-12-23T19:37

2023-12-23T22:54

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве машина вылетела на встречную полосу на внешней стороне 49-го километра МКАД и загорелась, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.На опубликованных кадрах видно, что водитель одного из автомобилей при обгоне не справился с управлением и врезался в бок другого авто, которое из-за этого вылетело на встречку. "На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате чего один из них оказался на полосе встречного движения и загорелся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в заявлении.Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что жертвами аварии стали два человека. По предварительным данным, столкнулись четыре машины.Как сообщили в столичной прокуратуре, погибли водитель и пассажир загоревшегося автомобиля. По неуточненной информации, в их машину влетела "Тойота", за рулем которой находился 20-летний мужчина.Движение в районе ДТП осложнено, дептранс рекомендовал объезжать этот участок.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, москва, авто