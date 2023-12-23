https://ria.ru/20231223/avariya-1917664724.html

На западе Москвы столкнулись несколько машин

На западе Москвы столкнулись несколько машин - РИА Новости, 23.12.2023

На западе Москвы столкнулись несколько машин

Несколько машин столкнулось на 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы, движение в сторону центра затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:55

2023-12-23T15:55

2023-12-23T15:55

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

авто

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Несколько машин столкнулось на 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы, движение в сторону центра затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. "На 1-м Сетуньском проезде (в районе дома 10 строения 1) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс просит водителей выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, авто