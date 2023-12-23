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Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти - РИА Новости, 23.12.2023
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области выросло до пяти, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:14
2023-12-23T20:14
2023-12-23T20:33
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БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области выросло до пяти, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Их (пострадавших. — Прим. ред.) количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго ранения правой руки и правой ноги, медпомощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал он.По словам главы региона, все пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, за ними наблюдают врачи.Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Грайворонский городской округ. Беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники проводили там ремонтные работы. В результате трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
Гладков: число пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородской области достигло 5