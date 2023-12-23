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Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 23.12.2023 (обновлено: 20:33 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ataka-1917693298.html
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти - РИА Новости, 23.12.2023
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области выросло до пяти, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:14
2023-12-23T20:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области выросло до пяти, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Их (пострадавших. — Прим. ред.) количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго ранения правой руки и правой ноги, медпомощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал он.По словам главы региона, все пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, за ними наблюдают врачи.Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Грайворонский городской округ. Беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники проводили там ремонтные работы. В результате трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти

Гладков: число пострадавших от удара дрона ВСУ в Белгородской области достигло 5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области выросло до пяти, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Их (пострадавших. — Прим. ред.) количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго ранения правой руки и правой ноги, медпомощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал он.
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По словам главы региона, все пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, за ними наблюдают врачи.
Ранее в субботу Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Грайворонский городской округ. Беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники проводили там ремонтные работы. В результате трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.

Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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