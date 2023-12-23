https://ria.ru/20231223/almazy-1917606054.html

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории - РИА Новости, 23.12.2023

ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что если российская сторона хочет укрепить... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T03:07

2023-12-23T03:07

2023-12-23T03:07

цар

александр бикантов

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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что если российская сторона хочет укрепить экономическое сотрудничество с Банги путем добычи алмазов, то нужно вести переговоры с соответствующими министерствами в ЦАР. "Любая страна, которая хочет помочь нам придать цену нашим ресурсам, чтобы позволить извлечь из этого выгоду, развивать нашу страну и получать преимущества, чтобы повысить уровень благосостояния населения ЦАР, - мы открыты к этому. Если Российская Федерация намерена укреплять свое дальнейшее экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами", - сказала министр, отвечая на вопрос, планирует ли Банги вести переговоры с российскими компаниями о добыче алмазов в ЦАР российскими компаниями. В феврале посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

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цар, александр бикантов