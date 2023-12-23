https://ria.ru/20231223/akter-1917600516.html
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня" - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"
Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:00
2023-12-23T01:00
2023-12-23T07:28
культура
кино и сериалы
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917282365_0:309:1195:981_1920x0_80_0_0_fb111ab20e8632fba80030b69aeefe7a.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский комсомолец"."Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати", — пишет издание.Как сообщил сосед 43-летнего актера, в последнее время Найдович мало снимался и тратил большую часть времени на написание сценариев. По его словам, с недавних пор он стал "крепко выпивать", что могло сказаться на состоянии его здоровья.Егор Найдович родился 18 апреля 1980 года в Белоруссии. Актер запомнился зрителям благодаря роли новосибирца в сериале "СашаТаня". Помимо этого, он снимался в фильмах "Небесная команда", "Трудные подростки" и других. Найдович играл в московском театре "Вертикаль" и исполнял авторские песни под гитару.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917282365_0:259:1194:1155_1920x0_80_0_0_df9492f27f879a913b3952e328e84bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, россия, москва, происшествия
Культура, Кино и сериалы, Россия, Москва, Происшествия
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"
МК: актера Егора Найдовича из сериала "СашаТаня" нашли мертвым в Москве