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В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"

В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня" - РИА Новости, 23.12.2023

В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"

Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:00

2023-12-23T01:00

2023-12-23T07:28

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский комсомолец"."Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати", — пишет издание.Как сообщил сосед 43-летнего актера, в последнее время Найдович мало снимался и тратил большую часть времени на написание сценариев. По его словам, с недавних пор он стал "крепко выпивать", что могло сказаться на состоянии его здоровья.Егор Найдович родился 18 апреля 1980 года в Белоруссии. Актер запомнился зрителям благодаря роли новосибирца в сериале "СашаТаня". Помимо этого, он снимался в фильмах "Небесная команда", "Трудные подростки" и других. Найдович играл в московском театре "Вертикаль" и исполнял авторские песни под гитару.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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