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В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня" - РИА Новости, 23.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:00 23.12.2023 (обновлено: 07:28 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/akter-1917600516.html
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня" - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"
Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:00
2023-12-23T07:28
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский комсомолец"."Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати", — пишет издание.Как сообщил сосед 43-летнего актера, в последнее время Найдович мало снимался и тратил большую часть времени на написание сценариев. По его словам, с недавних пор он стал "крепко выпивать", что могло сказаться на состоянии его здоровья.Егор Найдович родился 18 апреля 1980 года в Белоруссии. Актер запомнился зрителям благодаря роли новосибирца в сериале "СашаТаня". Помимо этого, он снимался в фильмах "Небесная команда", "Трудные подростки" и других. Найдович играл в московском театре "Вертикаль" и исполнял авторские песни под гитару.
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кино и сериалы, россия, москва, происшествия
Культура, Кино и сериалы, Россия, Москва, Происшествия
В Москве нашли мертвым актера из сериала "СашаТаня"

МК: актера Егора Найдовича из сериала "СашаТаня" нашли мертвым в Москве

© Фото : Театр "Вертикаль"Актер Егор Найдович
Актер Егор Найдович - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Театр "Вертикаль"
Актер Егор Найдович. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Актер Егор Найдович, сыгравший в сериале "СашаТаня" найден мертвым в Москве, его тело обнаружил сосед, арендующий с ним квартиру, сообщает газета "Московский комсомолец".
«
"Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати", — пишет издание.
Как сообщил сосед 43-летнего актера, в последнее время Найдович мало снимался и тратил большую часть времени на написание сценариев. По его словам, с недавних пор он стал "крепко выпивать", что могло сказаться на состоянии его здоровья.
Егор Найдович родился 18 апреля 1980 года в Белоруссии. Актер запомнился зрителям благодаря роли новосибирца в сериале "СашаТаня". Помимо этого, он снимался в фильмах "Небесная команда", "Трудные подростки" и других. Найдович играл в московском театре "Вертикаль" и исполнял авторские песни под гитару.
 
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