https://ria.ru/20231223/akikhito-1917610622.html

Почетный император Японии Акихито отмечает 90-й день рождения

Почетный император Японии Акихито отмечает 90-й день рождения - РИА Новости, 23.12.2023

Почетный император Японии Акихито отмечает 90-й день рождения

Почетный император Японии Акихито отмечает 23 декабря свой 90-й день рождения, специальное коммюнике и расписание поздравлений разместило на своем сайте... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:52

2023-12-23T05:52

2023-12-23T05:53

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

акихито

фумио кисида

нарухито

в мире

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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Почетный император Японии Акихито отмечает 23 декабря свой 90-й день рождения, специальное коммюнике и расписание поздравлений разместило на своем сайте Управление императорского двора. Почетный император примет поздравления от семьи, сотрудников управления, во второй половине дня – от премьер-министра Фумио Кисиды, представителей верхней и нижней палат парламента. Эпоха правления ныне почетного императора Акихито продолжалась 31 год, в течение этого времени 23 декабря был государственным праздником и выходным днем. Он стал первым за 202 года императором, отрекшимся от престола: в 2019 году он передал Хризантемовый трон старшему сыну наследному принцу Нарухито. Покинув трон, почетный император не теряет интереса к жизни. Как сообщает управление императорского двора, "каждое утро он читает газеты и смотрит новости по телевидению, следит за событиями в стране и мире, сердечно переживает за жизнь народа". Почетный император Акихито стал первым, чье правление началось после принятия конституции 1947 года, в которой статус императора был определен как "символ нации", без упоминания его божественного происхождения. По опросам общественного мнения, сделанным в конце его правления, более 80% японцев считало, что с этой ролью он справился. Все годы правления он старался ничем не отличаться от народа. Так, еще до отречения он с супругой во время прогулок вдоль морского побережья около своей загородной резиденции с удовольствием останавливалась, что пообщаться с местными жителями. Если его отец, император Хирохито, в поездках по стране был окружен огромной свитой, а сам, общаясь с подданными, стоял на возвышении, то император Акихито не гнушался встать рядом с подданными на колени во время посещения эвакуационных пунктов после стихийных бедствий – чтобы не смотреть на них сверху вниз. Романтическим и бунтарским ореолом окружена история его женитьбы на почетной императрице Митико. Влюбившись на теннисном корте в девушку Митико неаристократического происхождения, он выдержал сопротивление двора и семьи и добился своего, ультимативно заявив, что если ему не дадут жениться на ней, то он вообще никогда не женится, что поставило бы точку в непрерывности самой древней в мире династии – считается, что она ведет начало от легендарного императора Дзимму с 660 года до нашей эры. Таким же беспрецедентным стало его обращение к нации после крупнейшего землетрясения и цунами 2011 года, унесшего 20 тысяч жизней. Это была его личная инициатива. В пятиминутном выступлении император обратился к пострадавшим с надеждой, что будут найдены пропавшие без вести, что все будет восстановлено и жизнь вернется в свое русло. Никогда ранее император Японии не обращался к поданным после стихийного бедствия. Таким же неожиданным и беспрецедентным стало его решение передать престол сыну при жизни, о чем он сказал в 2016 году. Последний раз японский император отрекался от престола за 200 лет до этого. Поэтому у правительства, экспертов, парламента и императорского двора ушло почти три года на то, чтобы это желание можно было осуществить юридически. В годы пребывания на престоле император Акихито считал главным мирный характер эпохи своего правления – Хэйсэй – установление мира. Стремление к прочному миру и память о погибших в войне стали главными мотивами его деятельности. Именно поэтому так часто он наносил визиты в места боевых действий Второй мировой войны, чтобы лично почтить память погибших. Многие считают, что таким образом император взял на себя часть ответственности за своего отца, имевшего прямое отношение к принятию решений во время Второй мировой войны. В бытность императором Акихито высказывал мнение, что японцы должны всегда помнить четыре исторические даты: 15 августа 1945 года, когда его отец император Хирохито обратился к нации с объявлением об окончании войны, 6 и 9 августа 1945 года, когда были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и 23 июня 1945 года, когда была закончена битва за Окинаву, унесшая 100 тысяч жизней японских солдат и почти треть мирного населения префектуры.

https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913055269.html

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html

https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915983227.html

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), акихито, фумио кисида, нарухито, в мире