https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html

Число жертв обстрела администрации Токмака возросло

Число жертв обстрела администрации Токмака возросло - РИА Новости, 22.12.2023

Число жертв обстрела администрации Токмака возросло

Количество жертв обстрела администрации города Токмак в Запорожской области возросло до двух, на месте найдены поражающие элементы предположительно ракет... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:12

2023-12-22T18:12

2023-12-22T18:12

токмак

россия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Количество жертв обстрела администрации города Токмак в Запорожской области возросло до двух, на месте найдены поражающие элементы предположительно ракет системы HIMARS, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России Ранее оперативные службы региона сообщили журналистам об ударе со стороны украинских силовиков по центральной части города Токмак. Ранения получили три человека. Позже один из раненых жителей скончался. "На месте происшествия военной техники и военнослужащих обнаружено не было. А также вблизи нет расположения войсковых частей... Пострадали три человека. Двое из который скончались",- сказал журналистам представитель СК РФ

https://ria.ru/20231221/pogibshaya-1917360193.html

токмак

россия

запорожская область

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токмак, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)