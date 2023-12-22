https://ria.ru/20231222/zhertvy-1917555539.html
Число жертв обстрела администрации Токмака возросло
Число жертв обстрела администрации Токмака возросло - РИА Новости, 22.12.2023
Число жертв обстрела администрации Токмака возросло
Количество жертв обстрела администрации города Токмак в Запорожской области возросло до двух, на месте найдены поражающие элементы предположительно ракет... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:12
2023-12-22T18:12
2023-12-22T18:12
токмак
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Количество жертв обстрела администрации города Токмак в Запорожской области возросло до двух, на месте найдены поражающие элементы предположительно ракет системы HIMARS, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России Ранее оперативные службы региона сообщили журналистам об ударе со стороны украинских силовиков по центральной части города Токмак. Ранения получили три человека. Позже один из раненых жителей скончался. "На месте происшествия военной техники и военнослужащих обнаружено не было. А также вблизи нет расположения войсковых частей... Пострадали три человека. Двое из который скончались",- сказал журналистам представитель СК РФ
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токмак, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Токмак, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Число жертв обстрела администрации Токмака возросло
Число жертв обстрела администрации Токмака возросло до двух