https://ria.ru/20231222/zernokhranilische-1917391593.html

В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ

В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023

В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ

Зернохранилище повреждено в Одесской области, там возник пожар, сообщила в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:27

2023-12-22T09:27

2023-12-22T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зернохранилище повреждено в Одесской области, там возник пожар, сообщила в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. "Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками", - сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231215/voenkomy-1915939823.html

одесская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины