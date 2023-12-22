https://ria.ru/20231222/zernokhranilische-1917391593.html
В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ
В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ
Зернохранилище повреждено в Одесской области, там возник пожар, сообщила в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:27
2023-12-22T09:27
2023-12-22T09:27
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зернохранилище повреждено в Одесской области, там возник пожар, сообщила в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. "Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ. Там возник пожар, который был потушен самими сотрудниками", - сказала Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231215/voenkomy-1915939823.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Одесской области повреждено зернохранилище, заявили в ВСУ
ВСУ: в Одесской области повреждено зернохранилище, там загорелся пожар