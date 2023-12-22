https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917470238.html
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148 - РИА Новости, 22.12.2023
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148
Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР возросло до 148, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:07
2023-12-22T14:07
2023-12-22T14:07
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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР возросло до 148, сообщило Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По обновленной информации, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 117 человек, в провинции Цинхай - 31 человек, еще с 3 людьми потеряна связь. Ранее министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.
https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917334464.html
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в мире, китай, ганьсу
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148
Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая возросло до 148