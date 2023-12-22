https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917470238.html

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148 - РИА Новости, 22.12.2023

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 148

Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР возросло до 148, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:07

2023-12-22T14:07

2023-12-22T14:07

в мире

китай

ганьсу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916983721_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_0b346f3ebfc9998245ad7ba7ea86b6ce.jpg

ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР возросло до 148, сообщило Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По обновленной информации, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 117 человек, в провинции Цинхай - 31 человек, еще с 3 людьми потеряна связь. Ранее министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.

https://ria.ru/20231221/zemletryasenie-1917334464.html

китай

ганьсу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, ганьсу