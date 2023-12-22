https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html

"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе

"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе - РИА Новости, 22.12.2023

"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе

Европейцы раскритиковали в социальной сети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:04

2023-12-22T02:04

2023-12-22T02:05

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейцы раскритиковали в социальной сети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи.По ее словам, выплата в размере 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году."Продолжайте отправлять деньги Зеленскому, я уверен, что его жена в восторге", — заявил Zsolt."Легко тратить то, что тебе не принадлежит", — посетовал Jamil Baptiste Berglund."Это деньги, которым нечего делать на Украине! Вы украли их у жителей ЕС, в основном у немцев, и отправили их военному преступнику Зеленскому и его шайке", — возмутился Swiss History X."Вы и Европейская комиссия избраны не народом. Вам не должно быть позволено тратить деньги, которые вам не принадлежат", — потребовал Default."Мы должны найти соглашение, чтобы заключить мир с Россией, а не тратить впустую еще больше наших налоговых денег. Война проиграна, когда вы отправляете женщин и стариков на передовую. На данный момент вы просто сжигаете деньги", — выразил мнение El Filosofo."Украины нет и не будет в Европейском союзе! Я не хочу отдавать свои деньги другим! Позор!" — написал DawidLason."Полмиллиона украинских мужчин мертвы, но этого недостаточно для военно-промышленного комплекса и глобалистов", — заявил I Meme Therefore I Am.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

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