Рейтинг@Mail.ru
"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 22.12.2023 (обновлено: 02:05 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zelenskaya-1917370103.html
"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе
"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе - РИА Новости, 22.12.2023
"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе
Европейцы раскритиковали в социальной сети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T02:04
2023-12-22T02:05
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
европа
россия
шарль мишель
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5dd90112bf402733a64f09c165d3a93.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейцы раскритиковали в социальной сети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи.По ее словам, выплата в размере 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году."Продолжайте отправлять деньги Зеленскому, я уверен, что его жена в восторге", — заявил Zsolt."Легко тратить то, что тебе не принадлежит", — посетовал Jamil Baptiste Berglund."Это деньги, которым нечего делать на Украине! Вы украли их у жителей ЕС, в основном у немцев, и отправили их военному преступнику Зеленскому и его шайке", — возмутился Swiss History X."Вы и Европейская комиссия избраны не народом. Вам не должно быть позволено тратить деньги, которые вам не принадлежат", — потребовал Default."Мы должны найти соглашение, чтобы заключить мир с Россией, а не тратить впустую еще больше наших налоговых денег. Война проиграна, когда вы отправляете женщин и стариков на передовую. На данный момент вы просто сжигаете деньги", — выразил мнение El Filosofo."Украины нет и не будет в Европейском союзе! Я не хочу отдавать свои деньги другим! Позор!" — написал DawidLason."Полмиллиона украинских мужчин мертвы, но этого недостаточно для военно-промышленного комплекса и глобалистов", — заявил I Meme Therefore I Am.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html
https://ria.ru/20231221/aktivy-1917359703.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e23570b8f6a56f954a60023ae746c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, европа, россия, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Европа, Россия, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет

"Жена Зеленского в восторге": один шаг фон дер Ляйен вызвал гнев в Европе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейцы раскритиковали в социальной сети X сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи.
По ее словам, выплата в размере 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
00:22
"Продолжайте отправлять деньги Зеленскому, я уверен, что его жена в восторге", — заявил Zsolt.
"Легко тратить то, что тебе не принадлежит", — посетовал Jamil Baptiste Berglund.
"Это деньги, которым нечего делать на Украине! Вы украли их у жителей ЕС, в основном у немцев, и отправили их военному преступнику Зеленскому и его шайке", — возмутился Swiss History X.
"Вы и Европейская комиссия избраны не народом. Вам не должно быть позволено тратить деньги, которые вам не принадлежат", — потребовал Default.
«
"Мы должны найти соглашение, чтобы заключить мир с Россией, а не тратить впустую еще больше наших налоговых денег. Война проиграна, когда вы отправляете женщин и стариков на передовую. На данный момент вы просто сжигаете деньги", — выразил мнение El Filosofo.
"Украины нет и не будет в Европейском союзе! Я не хочу отдавать свои деньги другим! Позор!" — написал DawidLason.
"Полмиллиона украинских мужчин мертвы, но этого недостаточно для военно-промышленного комплекса и глобалистов", — заявил I Meme Therefore I Am.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины
Вчера, 22:43
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвропаРоссияШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала