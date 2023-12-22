https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html

В Финляндии сделали шокирующее заявление о России

В Финляндии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023

В Финляндии сделали шокирующее заявление о России

Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:51

2023-12-22T11:51

2023-12-22T19:42

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена."У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают", — цитируют журналисты слова политика.По его словам, западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение.

https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917412327.html

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россия, финляндия, украина, владимир путин, politico, в мире, политика