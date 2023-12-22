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В Финляндии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
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11:51 22.12.2023 (обновлено: 19:42 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 22.12.2023
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России
Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:51
2023-12-22T19:42
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.&quot;У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают&quot;, — цитируют журналисты слова политика.По его словам, западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение.
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917412327.html
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россия, финляндия, украина, владимир путин, politico, в мире, политика
Россия, Финляндия, Украина, Владимир Путин, Politico, В мире, Политика
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России

Глава Минобороны Финляндии: западные страны вступают в новую холодную войну с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
«

"У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают", — цитируют журналисты слова политика.

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По его словам, западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.
Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение.
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