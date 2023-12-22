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"Достаточно!" В США сделали шокирующее заявление об Украине
"Достаточно!" В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.12.2023
"Достаточно!" В США сделали шокирующее заявление об Украине
Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:52
2023-12-22T09:52
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и США конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X."Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать", — пожаловался он.По словам Макгрегора, в результате конфликта украинская сторона понесла огромнейшие потери, а из самой страны поехало несколько миллионов украинцев."Достаточно!" — призвал полковник.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато, политика
В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО, Политика
"Достаточно!" В США сделали шокирующее заявление об Украине
Макгрегор: Украина погибла в результате конфликта, спровоцированного НАТО и США